なにわ男子・長尾謙杜、誕生日に個人インスタ開設 道枝駿佑・大西流星に続きグループ3人目

◆長尾謙杜、インスタ開設

【モデルプレス=2024/08/15】なにわ男子の長尾謙杜が15日、自身の公式Instagram(@kento.nagao_0815)を開設した。同日、22歳の誕生日を迎えた長尾。投稿では「長尾謙杜です 個人アカウント開設しました!!宜しくお願いします」とつづり、夜の街で撮影された写真を公開した。続けて「This is my own account from which I would like to share my love and happiness.(このアカウントでは私の愛や幸せを共有したいです)」と海外のファンへもコメントした。ファンからは「待ってました」「誕生日に開設嬉しい」「投稿が楽しみ」「かっこよすぎる」「最高のプレゼント」と反響が寄せられている。なお、なにわ男子で個人Instagramを開設するのは、道枝駿佑、大西流星に続き3人目となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】