横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのフレンチ「ベイ・ビュー」に、スペシャルディナーコース「北海道産ワインラムディナー 〜北海道のめぐみ〜」が2024年8月15日(木)より登場!

北海道産の希少なラムやキャビア添え牡蠣など北の大地や海の恵みを堪能できるディナーコースです☆

価格:

1名22,000円

ペアリングセット 3グラス+10,500円

ペアリングセット 4グラス+14,000円

期間:2024年8月15日(木)〜2025年3月31日(月)

時間:ディナータイム 月〜金 17:30〜22:30(最終入店20:30)

場所:フレンチ「ベイ・ビュー」(28F)

メニュー:

<アミューズ>北海道厚岸産 牡蠣のポッシェ キャビア添え

<オードブル>蝦夷アワビの柔らか煮 サラダ仕立て 鮑の肝のソース

<スープ>北海道産キタアカリと蟹のクリームスープ

<肉料理>北海道産ワインラム 骨付き背肉・仔羊のジュとバイオレットマスタード

<デザート>北海道生乳のクレームブリュレ

<自家製パン>バゲット/横市バター

小菓子とコーヒー

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのフレンチ「ベイ・ビュー」に、スペシャルディナーコース「北海道産ワインラムディナー 〜北海道のめぐみ〜」が登場!

シェフ郄木が厳選した北海道産の高級食材をふんだんに使用した、珠玉のフレンチコースのメインディッシュには、シェフが選び抜いた希少な北海道産のワインラムが登場。

北海道赤平市を見下ろすエルムケップ山の自然豊かな牧場で、四季の移ろいを感じながら育った羊です。

健康を維持するため、近隣のワイナリーの葡萄の搾りかすを飼料として育てられたこの希少なラムは、臭みがなくジューシーな味わいが特徴です。

高たんぱく・低脂肪で、鉄分やビタミン、ミネラルなど、夏の疲れを癒す最適な栄養素が豊富に含まれています。

お食事前のアミューズでは、身がふっくらと柔らかく、濃厚な甘みが特徴の北海道厚岸産「牡蠣のポッシェ キャビア添え」を楽しめます。

オードブル「蝦夷アワビの柔らか煮」では、蝦夷アワビのコクと旨みを堪能できます。

スープメニューは「北海道産キタアカリと蟹のクリームスープ」です。

デザートでは、なめらかな食感がたまらないリッチな味わいの「北海道生乳のクレームブリュレ」を楽しめます。

さらに、ベーカーシェフ森広が低温長時間発酵でしっかりと熟成させ、香ばしく焼き上げたバゲットを丸ごと1本、最高純度を誇る「横市バター」と一緒に堪能できます。

シェフ郄木が北海道の恵みから創り出す上質なお料理と、シェフソムリエが厳選した極上ワインとのマリアージュで、夏の疲れを癒しながら優雅なひとときを過ごすことができるディナーコースです。

フレンチ「ベイ・ビュー」料理長 郄木 浩平氏

調理師学校で学んだ後、フランス料理店で修業。

料理を通してフランスに魅せられ、大学のフランス語学科に入学し4年間フランスについての造詣を深め、卒業後、 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズへ入社。

フレンチ「ベイ・ビュー」や宴会キッチンを経て2018年 、横浜スタジアム内 NISSAN STAR SUITES の専属シェフを任され、立ち上げから務める。

2019年オールデイブッフェ「コンパス」のトップシェフに、2023年8月よりホテル最上階に位置するフレンチ「ベイ・ ビュー」のシェフに就任 。

北海道産の食材を使った極上フレンチとワインのマリアージュを楽しめるスペシャルディナーコース。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」の「北海道産ワインラムディナー 〜北海道のめぐみ〜」は2024年8月15日(木)から2025年3月31日(月)まで開催されます☆

※オードブルやデザート等、「北海道産ワインラム」以外のメニューは変更になることがあります。

※記載料金には、消費税とサービス料(15%)が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

※写真はイメージです。

