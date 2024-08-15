中島美嘉、CD「UNFAIR」は11月6日（水）発売
中島美嘉の新曲「UNFAIR（アンフェアー）」が11月6日（水）にCDシングルとして発売となる。8月15日に配信スタートとなった、TRUMPシリーズTVアニメ『デリコズ・ナーサリー』のオープニングテーマ楽曲だ。
CD「UNFAIR」には、表題曲「UNFAIR」に加え、中島美嘉が作詞・作曲を手掛けた内省的な歌詞と叙情的な歌声が魅力のバラード「あまのじゃく」がカップリングとして収録される。アニメ描き下ろしジャケット仕様の初回盤には、アニメOPノンクレムービーのほか「UNFAIR」MUSIC VIDEOとメイキング映像が収められたBlu-rayが同梱となる。通常盤は実写ジャケット仕様だ。
中島美嘉「UNFAIR」
初回盤 CD＋BD￥2,000
通常盤 CD ONLY￥1,300
1.UNFAIR 作詞・作曲：中島美嘉 / 野村陽一郎
2.あまのじゃく 作詞・作曲：中島美嘉 / TomoLow
3.UNFAIR -TV Edit-
4.UNFAIR -Instrumental-
5.あまのじゃく - Instrumental-
Blu-ray
1.デリコズ・ナーサリー オープニング-Non-credit Movie-
2.UNFAIR MUSIC VIDEO
3.UNFAIR MUSIC VIDEO MAKING
先行配信URL https://smar.lnk.to/Y4VqPT
購入者限定店頭特典
Amazon メガジャケ
・楽天ブックス 「UNFAIR」オリジナル2L判ブロマイド
・セブンネット 「UNFAIR」オリジナルピック
・アニメイト 「UNFAIR」アニメ絵柄ましかくブロマイド
・アニメイトW購入者特典：アニメ絵柄両面オリジナルクリアファイル
※中島美嘉「UNFAIR」初回限定盤とAnonymouz「Prayer」の期間生産限定盤を両方お買い上げいただいた方対象となります
・応援店：UNFAIRオリジナルB2ポスター
※応援店リストは追って発表
初回盤 ©末満健一／デリコズ・ナーサリー製作委員会
通常盤
◆中島美嘉オフィシャルサイト