ソロ活動のビハインドを収めたBTS・JUNG KOOKのドキュメンタリー映画が上映へ、日本では10月公開

BTS・JUNG KOOKのドキュメンタリー映画が公開される。

【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は?

映画『JUNG KOOK:I AM STILL』(原題)は9月18日、世界120の国と地域の劇場で公開される。日本は10月4日公開だ。

本作は、JUNG KOOKが昨年7月にリリースした初ソロシングル『Seven (feat. Latto)』から同年11月のソロアルバム『GOLDEN』の製作過程と活動を盛り込んでいる。これまで明かされていないJUNG KOOKの率直な話に接することが出来る。

また、米ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアにあるTSXエンターテインメントで披露したゲリラ公演、世界224の国と地域のファンが視聴したオン・オフラインファンショーケース『Jung Kook'GOLDEN'Live On Stage』などのビハインドも扱われる。ほかにも、ソロアルバムのリード曲『Standing Next to You』のレコーディングも本作で初公開されるという。

(写真提供=OSEN)BTS・JUNG KOOK

(画像=BIGHIT MUSIC)『JUNG KOOK:I AM STILL』

なお、JUNG KOOKは9月10日にニューヨークのUBSアリーナで開催される「2024 MTVビデオミュージックアワード」(2024 MTV Video Music Awards)で、「ベストコラボレーション」「ベストK-POP」部門にノミネートされている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』(Mnet)シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた(現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ)。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。