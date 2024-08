ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月よりゲームセンターなどのプライズに登場する「ポケットモンスター」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ポケットモンスター」のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年8月は、夏にぴったりなサマーブランケットやピカチュウ・ニャオハがデザインされた吊り下げティッシュボックスカバーなど全4種がラインナップされます!

ポケットモンスター プレミアムサマーブランケット

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約110×2×80cm

種類:全1種(総柄)

夏にぴったりなさらっとした生地を使ったブランケット。

ポケモンたちと一緒にスイーツやフードも描かれています。

クーラーの風避けに、肩から羽織るのにも丁度良いサイズ感です。

ポケットモンスター プレミアム吊り下げティッシュボックスカバー

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約24×6×13cm

種類:全2種(ニャオハ・ピカチュウ)

全面に柔らかいデザインが施された、ティッシュボックスカバー。

ピカチュウ・ニャオハをワンポイントであしらった、壁掛けすればインテリアとしても楽しめるプライズです。

ポケットモンスター プレミアムリュック 〜Type:Electric〜

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約30×15×40cm

種類:全2種(ホワイト、イエロー)

でんきタイプのポケモンたちのデザインを使用した、普段使いしやすいリュック。

ホワイトとイエローの2種がラインナップされます。

ポケットモンスター プレミアム キャプテンピカチュウ帽子

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約39×25×15cm

種類:全1種(キャプテンピカチュウ)

TVアニメ「ポケットモンスター」で大活躍中のキャプテンピカチュウが被っているデザインの帽子。

帽子はサイズ調節可能となっているため、親子で被って楽しめるグッズです。

普段使いしやすい雑貨全4種類。

2024年8月より、全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

