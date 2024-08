セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「マックス」 Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「マックス」 Lぬいぐるみ

登場時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約18×18×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「グーフィー」の息子「マックス」のぬいぐるみが登場!

おなじみの赤いトップスに紫のパンツ姿で展開されます。

チャームポイントである、2本の歯も注目ポイント。

異なる素材で仕上げられた、頭のふんわりとした毛にもこだわりが光ります。

ぱっちりとした瞳でこちらを見つめる「マックス」に心惹かれるぬいぐるみです☆

お行儀よくお座りする姿もかわいい「マックス」のぬいぐるみ。

セガプライズの「マックス」 Lぬいぐるみは、2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャームポイントの歯にも注目!セガプライズ ディズニー「マックス」 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.