ベルメゾンが、フランス発祥の人気ブーランジェリー「MAISON KAYSER(メゾンカイザー)」がコラボレーション!

「マチ付きトートバッグ」、「はっ水加工のワンピース風エプロン」、「ニットモールカーディガン」の全3種が2024年8月19日(月)より販売されます☆

ベルメゾン「メゾンカイザー」コラボレーション

発売日:2024年8月19日(月)

販売店舗:ベルメゾンネット

メゾンカイザーは、「パンを通じて心豊かな暮らしをお届けする」を企業理念に日本国内に直営店29店舗(2024年7月末時点)を展開している人気ブーランジェリー。

「ブーランジェリー」は、フランス語でパン屋を表します。

そんなメゾンカイザーと、「愛しい暮らしを提案する」を掲げ、生活を豊かにする商品開発に取り組むベルメゾンとの「お客様の暮らしを豊かにする」という共通の思いから、初めてのコラボレーションが実現しました。

日々の生活を彩る商品として、フランスでも日本でも多くの方に愛されるメゾンカイザーの人気商品をモチーフにした、生活に取り入れやすいベルメゾンオリジナルの商品が展開されています。

マチ付きトートバッグ

価格:2,990円(税込)

カラー:1色(ブラック)

メゾンカイザーで販売しているクロワッサンやバゲットなどの人気商品のイラストが描かれたマチ付きのトートバッグ。

サイドと内側にはポケットも付いています。

厚手の素材が使われているので、お買い物シーンや、書類入れのサブバッグとして、暮らしの中に取り入れることができます。

はっ水加工のワンピース風エプロン

価格:4,990円(税込)

カラー:1色(ブラック)

サイズ:2サイズ(M、L)

フランスのカフェ店員を思わせる、色とシルエットにこだわり洗練感のあるデザインのワンピース風エプロン。

左右の大きめポケットにはスマホなどを入れることができます。

左ポケットにメゾンカイザーのタグが付いています。

汚れが付きにくいはっ水加工が施されているエプロンです。

ニットモールカーディガン

価格:4,990円(税込)

カラー:1色(アンティークネイビー)

サイズ: 2サイズ(M-L,L-LL)

おうちでのリラックス時間やご近所への散歩にも使える、ニット素材のカーディガン。

お尻まで隠れる大きめシルエットなので、中に着るものを選ばず、気軽に羽織ることができます。

両脇に大きめのポケット付き。

左ポケットにはメゾンカイザーのタグがあしらわれています。

ベルメゾンとメゾンカイザーの初のコラボレーション。

日常使いしやすい3品が展開されています。

2024年8月19日(月)より、ベルメゾンネットにて発売です☆

©️MAISON KAYSER (s2024)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post おいしそうなパン柄がおしゃれ!ベルメゾン「メゾンカイザー」コラボレーション appeared first on Dtimes.