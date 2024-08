ICExが、フジテレビ夏のイベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜」のフジテレビ本社屋1F「クルマ買取はソコカラ ステージ」での「冒険王ミュージックライブ」に出演し、大盛況にてライブを終えた。連日の猛暑による日差しが照りつける中、アロハシャツを身につけたICExのメンバーが登場。「最高の夏、作ろうぜ!」という掛け声に併せて、令和の待ち合わせソング「シブヤ 午後6時」でライブがスタート。ICExのかわいらしい一面を覗かせるこの一曲に大きな歓声が上がる。その後、「Cyber Groovin’」を披露し、8人が自己紹介を終えると、「去年に引き続き、2回目の出演となります。暑いですけど、それを忘れるくらい最高の夏にしたいので、みんなを幸せにします!」とお台場冒険王への意気込みを語った。

メジャー1stアルバム『Retro Toy Pop』2024年9月25日(水)発売予約https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/RetroToyPop/■通常盤 (CDのみ) VICL-65993 / 価格:\3,300 (税込)[CD] ※全形態共通M1, Retro Toy PopM2, CANDYM3, HollywoodM4, ダイ キ ライM5, シブヤ 午後6時M6, CARNIVALM7, listen to your heartM8, Butterfly EchoM9, 恋ソーダM10, Rush and DashM11, ビリミM12, Destiny■初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2348 / 価格:\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY』01. It's party time!02. Play The Music03. シブヤ 午後6時04. listen to your heart05. COUNT DOWN06. ナイトフライト07. Destiny08. 恋ソーダ09. Dance Track10. Member Sign11. Sunny Road12. CANDY13. Member Sign14. ビリミ■初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2349 / 価格:\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] 後日発表いたします。■完全生産限定盤 (CD+Blu-ray+Photobook+グッズ) NZS-976 / 価格:\9,900(税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] History of ICEx[Photobook] Retro Toy Pop Photobook※B5サイズ/全56ページ[グッズ] ICEx オリジナルネームプレート※メンバー直筆 自画像イラストシール付き