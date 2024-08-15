１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．９８ドル（－１．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７９．７ドル（－２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７２５．４セント（－４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．７５セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８１．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７９．７５セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７５．４８（－０．８５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．９８ドル（－１．３７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７９．７ドル（－２８．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７２５．４セント（－４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．７５セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８１．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７９．７５セント（－９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７５．４８（－０．８５）
出所：MINKABU PRESS