木村拓哉が、アルバム発売日となる8月14日、自身初のInstagramライブを開催。収録曲「ここにいる」のミュージックビデオを初公開した。「ここにいる」は、柳沢亮太(SUPER BEAVER)が作詞作曲を担当。『子どもの頃から一方的に観続けてきた木村拓哉というその「人」を自分なりに想って書いた楽曲』とコメントを寄せている。「自分の為の行動 それがどっかで誰かの勇気にもなり得ると身を以った僕は信じてる」「いつでも隣にいるわけじゃないけど 追い風になれやしないかと願っている」という柳沢の前向きな歌詞を受け、「頑張っている人応援プログラム」という企画が始動。日々頑張っている人達を募集、木村本人が最も熱い想いを感じた人を選出し、ミュージックビデオ撮影を一緒に作り上げていく仲間として参加した。この模様は木村拓哉オフィシャルYouTubeチャンネル内「木村さ〜〜ん!」で公開されている。

『SEE YOU THERE』8月14日発売[初回限定盤A(CD+豪華ブックレット仕様)]商品内容:CD+豪華ブックレット仕様税込価格:\7,260(税抜価格:\6,600)封入特典:封入応募特典シリアルコード商品番号:VIZL-2336[初回限定盤B(CD+DVD)]商品内容:CD+DVD特典DVD:・Stay Safe (Music Video) ・Head Shot (Music Video)・Music Video Making封入特典:封入応募特典シリアルコード税込価格:\4,840(税抜価格:\4,400)商品番号:VIZL-2337[通常盤(CDのみ)]商品内容:CD封入特典:封入応募特典シリアルコード税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)商品番号:VICL-65980Crew盤(ファンクラブ限定盤)商品内容:CD封入特典:オリジナルメッセージカード封入限定応募施策:「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」コンサートチケット付き C&C Secret Menu税込価格:\3,630(税抜価格:\3,300)商品番号:NCS-3049・収録曲[CD収録曲順]M1 「No Night, No Starlight」作詞:前田甘露 作曲:久保田利伸編曲:柿崎洋一郎M2 「“10月の恋人たち(Lovers in October)”」作詞・作曲:竹内まりや 編曲:多保孝一M3 「ここにいる」作詞・作曲:柳沢亮太(SUPER BEAVER)編曲:柳沢亮太、河野圭M4 「Head Shot」作詞 : MiNE 作曲・編曲: Albin NordqvistM5 「‘Cause I love you」作詞:佐藤舞花 作曲:久保田利伸編曲:柿崎洋一郎M6 「メニュー」作詞:明石家さんま / Tiger作曲・編曲:井出泰彰M7 「君の空気に触れた瞬間(とき)」作詞・作曲:吉田拓郎 編曲:鳥山雄司M8 「Crazy in love」作詞・作曲:堂本 剛 編曲:堂本 剛 / GakushiM9 「心得」作詞・作曲:Uru 編曲:清水俊也M10「Cherry Bomb」作詞:Komei Kobayashi作曲 : Rasmus Viberg / Stefan Ekstedt / Samuel Waermo編曲 : Stefan Ekstedt / Samuel WaermoM11「Stay Safe」作詞:AI 作曲・編曲:AI / UTA