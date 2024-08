そんなトムとジェリーの日本初となる展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が8月19日(月)まで、銀座三越 新館7階 催物会場で開催中です。1940年の初公開作品から最新作まで、歴代のアニメーション作品と共に、トムとジェリーの関係性や個性的な仲間たちを紹介。ユニークなオブジェや撮影スポットを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる体験型の展覧会です。グッズのラインナップはなんと800点以上! 展覧会オリジナルアイテムも充実。その一部を紹介します。■トムとジェリー85周年記念展 ぬいぐるみバッジセット 1,760円

(台紙サイズ:H100×W135×D25mm) ※画像はイメージ

■トムとジェリー85周年記念展 チョコクランチ缶 1,458円

(サイズ:W140×H53×D87mm) ※画像はイメージ

■トムとジェリー85周年記念展 トートバッグ 2,750円

(サイズ:約 W350×H390×D50mm/素材:ポリエステル、綿、レーヨン) ※画像はイメージ

■トムとジェリー85周年記念展 タフィー ぬいぐるみS 2,970円

(サイズ:W135×H160×D85mm)

■トムとジェリー85周年記念展 マスコット 2,750円

(サイズ:TOM 110×85×35mm、JERRY 110×85×35mm)

■トムとジェリー85周年記念展 天使ジェリー/悪魔トム マスコット 各2,640円

(サイズ:天使ジェリー H150×W145×D70mm、悪魔トム H170×W115×D80mm)

「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」会期:2024年8⽉7⽇(水)〜2024年8⽉19⽇(月)[最終日午後6時終了]※入場は各日終了30分前まで会場:銀座三越 新館7階 催物会場料金:一般 1,400円、小・中・高校生 600円、ペア 2,400円、エムアイカード会員 一般 700円、エムアイカード会員 小・中・高校生 400円主催:銀座三越制作:トムとジェリー85周年展製作委員会協力:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社特設サイト: https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/tomandjerry_51 トムとジェリー85周年記念展 公式サイト:https://tomandjerry85exhibition.jp

TOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s24)