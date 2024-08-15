　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万6290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46102.15円　　ボリンジャーバンド3σ
43415.97円　　ボリンジャーバンド2σ
40729.78円　　ボリンジャーバンド1σ
40172.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39460.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38643.60円　　75日移動平均
38043.60円　　25日移動平均
36957.65円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
36290.00円　　15日夜間取引終値
35744.00円　　5日移動平均
35357.42円　　ボリンジャーバンド-1σ
34160.00円　　一目均衡表・転換線
32671.23円　　ボリンジャーバンド2σ
29985.05円　　ボリンジャーバンド3σ
247.77円　　14日日経平均株価現物終値


株探ニュース