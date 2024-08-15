日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の3万6290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46102.15円 ボリンジャーバンド3σ
43415.97円 ボリンジャーバンド2σ
40729.78円 ボリンジャーバンド1σ
40172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39460.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38643.60円 75日移動平均
38043.60円 25日移動平均
36957.65円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36290.00円 15日夜間取引終値
35744.00円 5日移動平均
35357.42円 ボリンジャーバンド-1σ
34160.00円 一目均衡表・転換線
32671.23円 ボリンジャーバンド2σ
29985.05円 ボリンジャーバンド3σ
247.77円 14日日経平均株価現物終値
株探ニュース
46102.15円 ボリンジャーバンド3σ
43415.97円 ボリンジャーバンド2σ
40729.78円 ボリンジャーバンド1σ
40172.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39460.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38643.60円 75日移動平均
38043.60円 25日移動平均
36957.65円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36290.00円 15日夜間取引終値
35744.00円 5日移動平均
35357.42円 ボリンジャーバンド-1σ
34160.00円 一目均衡表・転換線
32671.23円 ボリンジャーバンド2σ
29985.05円 ボリンジャーバンド3σ
247.77円 14日日経平均株価現物終値
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