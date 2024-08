覚えておくべき！今季のプレミアリーグで「変更される7つのルール」とは？

16日の夜から開幕を迎える2024-25シーズンのイングランド・プレミアリーグ。

先日はプレミアリーグの試合で行われるジャッジに関する情報をリアルタイムで発信するというSNSアカウントが開設されたことでも話題となった。

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches - including clarification on refereeing and VAR.