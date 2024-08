『死霊のはらわた』シリーズや『スパイダーマン』シリーズで知られるサム・ライミが製作を務め、新たな動物パニック映画として話題を集めた『クロール ―凶暴領域―』(2019)の続編計画がゆっくりと、しかし確実に歩みを進めているようだ。今秋、ヨーロッパにて撮影開始となることをが報じている。

前作『クロール』は、ハリケーンによる水害で人食いワニが市街地に侵入してしまい、大学生の娘ヘイリー(カヤ・スコデラーリオ)とその父デイヴ(バリー・ペッパー)が家からの脱出を試みるサバイバル・スリラー。監督のアレクサンドル・アジャは2021年時点で続編企画が進行していること、前作の主人公ヘイリーは続投しない予定などとしていた。キャストや舞台も一新され、大都会ニューヨークにて更なるパニックが襲来する可能性もあるようだ。

アジャが続編でも再度メガホンを取り、前作のプロデューサー、ライミ、クレイグ・フローレスとともにプロデュースも務める。脚本を手がけるのは『パラノーマル・アクティビティ5』(2015)でペンを執ったアンドリュー・ドイチュマンとジェイソン・パガン。ホラーの名手たちによる強力タッグによる人喰いワニの再来となるか、また新たな生物との闘いになるかは、まだベールに包まれている。

ワニホラー映画といえば、高校生があばれ巨大ワニを撮ってTikTokでバズろうとするSNSホラー『Tik/Croc』のが2023年に報じられていた。動物パニック映画の草分けとも言えるサメホラー映画では、で中の『セーヌ川の水面の下に』が新機軸として好評を博している。ますます進化する動物パニック映画の今後が気になるところだ。

Source:

The post first appeared on .