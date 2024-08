「存在する」とはどういうことか…科学と哲学の歴史から探る「ふしぎな正体」

古代ギリシャの原子論から、コペルニクスの地動説、ガリレオの望遠鏡、ニュートン力学、ファラデーの力線、アインシュタインの相対性理論まで、この世界のしくみを解き明かす大発見はどのように生まれてきたのか?

親子の対話形式でわかりやすく科学の歴史を描き出した新刊『父が子に語る科学の話』。そのユニークな特徴や、著者ヨセフ・アガシをめぐるエピソードなどについて、訳者の立花希一さんが語った特別インタビューをお届けしよう。

理論vs.理論の「熱いバトル」

『父が子に語る科学の話』は、古代ギリシャの自然哲学者タレスからアインシュタインまでの物理学の歴史を題材にして、科学とはどんな営みなのか、哲学とどうかかわるのか、宗教や俗信・迷信との違いはなにか、科学の進歩・発展の原動力はどこにあるのか……などの問いについて、父と子の問答・対話を通して、探求・解明していこうとする試みの実話です。

かつて、大学院生だった私は、著者のヨセフ・アガシに師事するため、1980年8月にイスラエルにあるテルアビブ大学に留学しました。アガシと初めて会ったとき、著書3冊と論文数本をもらいました。その中の1冊が本書でした。

実を言うと、私の留学の主な目的は、ポパーの反証主義への理解を深めることで、科学史は門外漢だったのですが、本書を読み始めたら面白くて、一気に読み終えました。息子アーロンの頭脳明晰な応答ぶりが、鮮烈な印象として残っています。

内容について、アガシは「まえがき」で、ポパーの「批判主義・反証主義」と、科学と形而上学の関係に注目するバートやコイレらの科学史を発展させて、自らの理論を構築したと述べています。

前者については、本書に登場する科学者たちの、自分の誤りを直視して素直に認めようとする態度や、他の科学者の誤りをはっきり批判する態度などに表れています。後者については、デモクリトス流の原子論、プラトン・デカルト流の渦動論や空間充満説、さらにはライプニッツの独特な「力の理論」という理論の競合のなかから、ニュートン主義と対決するファラデーの電磁気理論が生まれたという、説得力のある感動的な記述に結実しているといえるでしょう。

当時は気づきませんでしたが、あらためて読み直すと、科学史を「競合する形而上学的議論」として読み解くというアガシのやり方は、クーンの「パラダイム」理論(その時代における科学者共同体の思考スタイルを決定づける規範があるとする考え方)の適切な批判になっていると感じます。今も日本で読み継がれているクーンの『科学革命の構造』は、ポパーの反証主義批判として捉えられていましたが、それにたいする有効な反論の試みになっているのではないでしょうか。

親子の会話に学ぶ「科学教育の理想形」

日本語に訳すときには、著者のアガシと息子アーロンのあいだで実際に行われたであろう対話を、日本語でもいきいきと再現するように努めました。私も大学の教員で、なおかつ父親でもあるので、アガシの言い回しは訳しやすかったのですが、アーロンの言葉を訳す作業は、困難の連続でした。8歳の子どもといいながら、大人顔負けの知的にずば抜けた面も見せるし、かと思えば、驚くほど素朴な、子どもらしい反応もするからです。

困難な訳出をなんとか終えられたのは、大学の演習における学生たちとの共同作業によるところが大きかったです。学生たちは、私よりずっと子どもの気持ちがわかったようで、私には思いも寄らない訳文にもたくさん出合いました。編集部の尽力でさらにブラッシュアップされ、日本語として自然な息遣いが感じられる会話が再現されています。

本書は、科学にあまり興味がなかったり、苦手意識があったりする中高生諸君にぜひ読んでいただきたいです。親子で一緒に議論をしたり、感想を言い合ったりしながら、会話を楽しんで読まれることもお勧めしたいです。

実は、アガシは教育理論家・実践家としても知られており、対話を通じた「子どもの意欲の引き出し方」を学ぶことができるかもしれません。さらに、読書猿さんの序文でも言及されていますが、教育に関わる上で重要な「心理的安全性をキープした対話学習のあり方」も学べるでしょう。本書は、ふつうに学校教育で学ぶ「科学」とはまるで違っていて、「新しい科学像・科学観」に出会える本です。日本の学校教育からすっぽり抜け落ちている科学教育のあるべき姿を考えるヒントにもなることを期待します。

天文学者ケプラーの「強烈な名言」

『父が子に語る科学の話』には、コペルニクスやガリレオ・ガリレイからファラデー、アインシュタインまで、数多くの魅力的な科学者たちが登場します。その中で、印象深い人物をひとりだけ挙げよといわれたら、ケプラーの名前を挙げるでしょう。アガシの巧みな描写によって、今でも脳裏に焼きついて離れないもっとも強烈な言葉を引用します。

完全な円ではないことはだれでも知っていた。しかし「完全な円ではない」ものは、円ではない(Not perfect circle is not circle at all.)と言いきったのがケプラーなのだ。なぜなら、完全な円だけが円であって、完全でなければ円ではないからだ。これがケプラーの偉大な考えだった。

『父が子に語る科学の話』「第1章 科学って何だろう?」より

当時の常識では、「狂気の沙汰」でしかないようなケプラーのこの勇気ある決断によって、ガリレオですら確信していた「星々の運動は円であり、しかも円でなければならない」という古代ギリシャ以来の伝統と決別することができたのです。

本書は科学史をあつかったものですが、全体に通底するキーワードは、じつは「存在論(ontology)」だと私は思っています。「存在論」という言葉は、本書に一度も登場しませんが、アリストテレス以来、とくに重視されてきた問い、「何が本当に存在するか」に関わっています。

タレスの「水」から始まり、パルメニデスの「一者(静止・充満)」、デモクリトスの「アトム」などが、その回答例です。アリストテレスは、「実体(substance)」と答えましたが、それは個々の事物を意味していました。中世の答えは「神」でした。アガシは「実体よりさらに根源的な存在」という意味合いで、「基体(substratum)」という用語を用いています。

デカルト、ニュートン、ライプニッツたちの答えは何だったでしょうか。先の問いは「究極的な存在、実在は何だろうか」という問いに置き換えられますが、これに対する回答の試みは今も続いている未解決の問題です。ちなみに、哲学者のなかには、この問題設定に反対する反実在論者も存在します。ぜひ読者の皆さんにも、考えてみてほしいと願っています。

