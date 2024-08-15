¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¾®µ×ÊÝ¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¡Ö¾´¸ç¤¯¤ó¤Ï³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤ËÃ«¸ý¤¬¶ì¾Ð¤¤¡¡10ºÐº¹¥³¥ó¥Ó¤Ç¼éÈ÷ºÆ·ú¤Ø
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê23¡Ë¤ÈDFÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¡¢AÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈAÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ9·î¤ä10·î¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡°ìÂÁá¤¯AÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê21¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÌ±ð¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤«ÄÉ¤¤±Û¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¡£¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿º£½Õ¤ÎU¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Åö»þ¸½ÃÏ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥ë¥é¥ä¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¤¬U¡½23¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¾´¸ç¤¯¤ó¤Ï¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÁá¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¸å¤í¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Ã«¸ý¤ò¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ã«¸ý¤ÏÂè2Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âè3Àï¤Ç½éÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ¤ÏÂè3Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£3Ï¢ÇÔÃæ¤Ë11¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢2¿Í¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï¡Ö¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂè3Àï¤Ç¤Î¡Ë6¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê·ë²Ì¡£ËÍ¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÁ´Á³ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£