貧乏とは何か…将来不安で「お金を使わない人」が陥る「意外な間違い」

わたしたちはいつまで金銭や時間など限りある「価値」を奪い合うのか。ベストセラー『世界は経営でできている』では、気鋭の経営学者が人生にころがる「経営の失敗」をユーモラスに語ります。

※本記事は岩尾俊兵『世界は経営でできている』から抜粋・編集したものです。

貧乏は経営でできている

貧乏は誰にでも忍び寄ってくる。

表面的には富裕層に見える人にも貧乏の影は迫る。

たとえば落ち着いた雰囲気の喫茶店で見かける、高級時計とオーダーメイドスーツで身を固め、ついでに髪の毛はジェルで固めた「デキる」ビジネスマン風の肉食系お洒落ゴリラ型の人にも、である。

上品な喫茶店に寄ってみると、こうした人が相手を捕食する勢いで熱心に営業している姿を時々見かけるだろう(本当のゴリラは草食動物なので不思議である)。

なお私は親切な肉食系お洒落ゴリラ先輩からオーダーメイドスーツを買うよう説得されたことがあったが、いかんせんスーツが絶望的に似合わない。首が詰まってシルバニアファミリー風になる。そこでついたあだ名が「スーパーラット」であった。

動物実験で突然変異的に生まれた天才ラットという意味だという(ラット界の天才であって天才界のラットではない点が残念だ)。本物のラットの方が余計なことを喋らず可愛らしい分まだ救いがある。

さて、喫茶店で見かけるお洒落ゴリラ型の人は、会話から推測するに怪しげな実物商品や金融商品を売っている営業マンであることが多い(先ほどの先輩の話ではないので抗議のために私の研究室に押し掛けるのは控えていただきたい)。

だが、こうした「お洒落ゴリラ営業的な人」は、年収は高くてもクレジットカードの支払いで首が回らなくなっていることが多い。

彼らは極端な成果主義にさらされているために自爆営業も多い。顧客候補に食事を奢ったりプレゼントを用意したりと「儲かっているふり」をするための数々の小道具にお金が飛んでいく。

こうしたわけで、営業ゴリラ的な人は人に見えないところでは倹しい生活をしていることも多い。普段は四畳半の家で(なぜか住所だけは港区、目黒区、渋谷区あたりにこだわるのだが)激安ウィンナーを炒めたものをおかずに大量の米を平らげる(私の大好物だ)。

週に一度、牛丼屋の店員の怪訝な顔を尻目に牛丼特盛に大量の紅ショウガを乗せて、一心不乱に飯を胃に詰め込むのが自分への最大のご褒美だったりする(紅ショウガを除けば私の自分へのご褒美とまったく一緒だ)。

コーヒーを飲んだ蜘蛛の糸:均衡と調和の崩壊が貧乏をもたらす

たとえ見た目には裕福に見えようと、あるいは実際に年収が高かろうと、出ていくお金がそれ以上に大きくて支出を抑制できないならば誰でも貧乏になる。

事実、私が学生起業していたときにも同じ理由で家計は火の車であった。毎日借金取りから空を飛んで逃げる夢をみて、羽ばたきながらベッドから落ちて目が覚めたほどだ(無借金経営だったのだが人間の想像力/臆病力は恐ろしい)。当時の私の見た目は根暗オランウータン的であったが、内実は冒頭のお洒落ゴリラ営業的な人と似た状態だったのだ。

もちろん、こうした人は収入が極端に少ないわけではないため「貧困」の定義に含まれないという意見もある。だが、その人が常に借金に追われて生活苦の中にあるならば、やはり「貧乏」だとはいえるだろう。

ところが今度は貧乏を恐れるあまり吝嗇/ケチの極致に振れる人もいる。生存に必要なもの以外は何も買いたくないという人だ。そうした人は文化的な支出もしないし、病気が悪化するまで病院にもいかないし、教育にもお金をかけない。

しかし、ケチの極致は実は一番の無駄遣いである。

極端な話、死ぬまでタンス預金にお金を貯め続けて、そのお金の在処を誰にも告げなかった人がいたとすると、巨額の現金はその人の死とともに実質的に失われる。

すると巨額のお金を自分のためにも他者のためにも使わずに捨てたに等しい。これ以上の無駄遣いは考えづらい。一所懸命に掘った穴にお気に入りのエサをたくさん埋めておいてそのままエサの在処を忘れてしまう、おっちょこちょいな犬と類似している。

また極端にお金を貯めようとすると、時間の余裕がなくなったり、知識・情報の蓄積ができなかったり、人からの信頼をなくしたりする。お金の面での心配はなくなっても、常に忙しくて時間の余裕がなくなったり、生きるのに必要な知識・情報が貧弱になったり、人的ネットワークを失ったりするわけである。

このように貧乏とはお金、時間、知識、信頼といった資源の収入と支出のバランス(均衡と調和)が崩れた状態を指すと考えていいだろう。しかも、これらの資源のうちのどれかの収支のバランスを崩すことで他の資源の収支も狂う。

たとえば、金融機関で融資を受けるための労力を惜しんで、これまで信頼を蓄積してきた常連客からお金を借りようとする料理人の例。

この人は、わずかな時間を節約するために信頼という資産をお金に換えてしまったわけだ。こうした人は、たとえ一度かぎりで安易にお金を借りられたとしても、より大きな商売の機会を逃してしまう。その結果お金も時間も信頼もなくなっていく。

さらに、世界的にみると知識・情報の貧困がお金や時間のさらなる貧困をもたらすという悲劇がみられる。

たとえば発展途上国に住む人々の死因の上位に下痢がある。このとき、発展途上国の人々は往々にして下痢に対し抗生物質や注射を用いた治療を要求する。しかし、下痢から命を救うには本当は経口補水液があればよい。しかも経口補水液を作るのに必要な塩、砂糖、水、レモンは発展途上国であっても誰でも比較的簡単に手に入れられる。

だが、経口補水液の知識・情報を持っていないために発展途上国の多くの住人はお金の面でも時間の面でも高くつく治療を選ぶ。結局のところ効きもしない高価な注射を求めて行列を作り、場合によっては注射針から別の病気をもらってしまったりするのである。

もちろん先進国の住民たちに発展途上国の人々の勉強不足を責める資格はない。

発展途上国では、母国語で利用できる情報サイトや基礎的な保健衛生教育へのアクセスが限られているためだ。先進国の住民も、もしその国に生まれていなければ同じ罠から抜け出せなかっただろう。

ライ麦ばかりでつまらない:不明確な目的がもたらす「貧乏の罠」

このように、どんな人でもお金、時間、知識、信頼の収支のバランスを崩すことで貧乏から抜け出せなくなってしまう危険がある。

たとえば「借金はどんな種類のものでも怖い」という思い込みから貸与奨学金を忌避するあまり、大学を休学しながら学費を稼ぎ、新卒就職において不利な立場に追いやられて生涯年収をふいにするといった失敗はよくみられる。

あるいはSNSとゲームとカメラくらいにしか使わない(それ以外の機能はそもそも使えない)のに「最新機種でないと恥ずかしい」という思い込みから、新作のハイスペックスマートフォンを毎回発売直後に買い、割賦金の支払いにいつも追われているという例もよくみる。

また、高給取りの頭脳労働者が「デキるビジネスパーソンとして家事・育児も自分でやらなければいけない」という思い込みから、睡眠時間を減らしてまでそれらに奔走している例もある。

こうした人は家事・育児の少なくとも一部を外注した方が仕事の生産性も上がり、外注費以上に稼ぐことができるのに、貧乏の罠にはまる。

これらのアンバランスの原因は「自分の行動の目的が明確化されていないこと」だ。

そもそも大学に行くのは何のためか、スマートフォンは何のために買うのか、自分は何をしたいのか。いつでもこれらを自問自答することで思い込みに起因する無駄遣いと優先順位付けの間違いから脱することができるだろう。

反対に、目的に対して現在の手段が適正かどうか点検しなければ過大な手段を用いてしまうことになる。右隣の家に行くために、左に、左に、と、自家用ジェットで進んでいって地球を一周してようやく隣家にたどり着くような状況を想像すればよい。「目的に対して過大すぎる手段」も貧乏をもたらすのである。

発展途上国には結婚式や洗礼式といった行事に収入の大半を使う風習がある地域が見られるという。こうした風習は、多くの場合、気晴らしや退屈しのぎという役割を持っている。また、毎日の食べ物の確保に困っている家庭であってもテレビやスマートフォンは一式揃っていたりする。食べ物に困っている人々に金銭的な援助をしても、栄養に乏しく高価な(でも美味しい)食材に変わるだけだという調査もある。

表面的には収入が多い人であっても、給料日にはストレス解消のためにパチンコに大金を使ったり、行きつけの居酒屋で豪遊したり、タバコを毎日何本も吸ったり、片思いの相手に貢いだりして生活が困窮しているということもある。

表面上さえ収入が多いわけではない私も、給料日には「食べるのか」という勢いでガツガツと欲しかった本を大量購入してしまう。家も車も時計も最新スマホも持っていないが本を買いすぎた月には困窮状態に陥る。

すなわち、人間は将来に備えて最低限の栄養で生きるより、多少のリスクを取っても楽しい生活を選ぶということだ。これは怠惰ではなく人間に共通する特性なのである(そう言い訳させてもらいたい)。

もちろん中にはこうした支出を精神力で抑え込んでいる人もいる。

修行僧でも目指しているのであれば立派だ。しかし、そうでないならば日々の生活の中に楽しさを求めないというのは、物質的な貧困を避けるために精神的な貧困状態に陥っているだけである(そう言い訳させてもらいたい)。

脱・堕落論:退屈しのぎは自分で創る

こうした人たちに本当に必要なのは、欲しいものは自分で作ってしまう、日々の生活や仕事の中に楽しさを見出す、ということだろう。

たとえば普段の仕事自体を「問題解決ゲーム」とみなして、いかにすれば顧客を創造・獲得できるのか考えてみる。あるいは難しい仕事をいかに短時間で効率よく覚えられるか挑戦する。苦手な上司・同僚とどうすれば仲良くなれるのかさまざまな施策を実験してみる、などだ。

私もまた、とある大組織の末端構成員だったときには「どうやったら自分を心底嫌っている上司と仲良くなれるか」をテーマに自分なりの問題解決ゲームを楽しんでいた。すると当初は私を嫌って無理難題の数々を押し付けてきた上司が、最後にはめでたく「ちゃんと仲良くするから、もう俺のことは放っておいてくれ」と懇願してくるまでになった。

仕事を問題解決ゲームとみなして難問を解く手法を学んでいけば、仕事自体が気晴らしと退屈しのぎに早変わりする(かもしれない)。

ここまで読んで「そんなの無理」とお怒りの方は、まだまだ経営の考え方の理解が不十分だ。「そんなの無理」ならどのような手ならば仕事自体を楽しめるようになるのか考えて、よりよい策を生み出し続けるのが経営である。

仕事を楽しめる状況を創り出すことで、行事、パチンコ、居酒屋、タバコ等々に浪費せずに済むかもしれない。あるいは仕事を楽しむという方向性でなくても、お金がかからない行事を企画する、家で居酒屋風の食事を作ってみる、スマートフォンを眺める代わりに図書館で借りた本を読むといった手もあるかもしれない(とはいえ出版・書店業界を維持していくためにもこの本は書店で買っていただく方が望ましい)。

いずれにしても、こうした工夫によって、働かないから退屈→退屈だから浪費といった貧乏へと向かう螺旋階段を軌道修正できるかもしれない。そして、お金、時間、知識、信頼の収支のアンバランスを是正できれば、さらなる悲劇を避けることもできる。

たとえば、科学的な知識を全然信じないのに、株の上がり下がりを百発百中で科学的に的中させると評判の「先生」なる人物を信じこんでしまう人がいる。最近はSNSで勝手にこうした人物を囲むグループに追加されたりする。先生なる人物は、不思議なことに有名大学の教授や証券会社の役員と偶然同じ名前の「ペンネーム」を使用していることが多い。

私の場合、こうしたグループに勝手に追加されると「これは詐欺である可能性が極めて高い」という指摘を理路整然とおこなう。だが、いつの間にかグループを退会させられており、誰もいないのに一人で論説していることばかりだ(現実と同じだ)。

こうした怪しげな先生の信者になって投資にのめりこむ人は「株価の上下は乱数だから、いくら勉強しても予測はできないのではないか」などといった頭の固い話には耳を貸さない。世の中にはインサイダー取引もあるのだし、企業価値を長期で予測するファンダメンタル分析もあるのだからと突っぱねる。

これらの反論にも一理はあるのだが、重要なインサイダー情報や高度な企業価値分析情報がSNSの(しかも知らない人から突然招待された)グループという機密保持力皆無のネットワークで回ってくるわけがないということまでは頭が回らなくなるらしい。

こうした人たちも、お金に困っておらず、情報を精査する時間があり、信頼できる人たちに知識を借りられれば、洗脳状態から脱することもできるだろう。

このように、貧乏がもたらす悲喜劇は誰にでも突然やってくる。

貧困は社会問題だが(したがって政治の問題だが)、貧乏は個々人の問題として経営できる部分があることを知っておくべきだろう。

参考文献

阿部彩『弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂』、講談社、二〇一一年。

Banerjee, A. V., & Duflo, E.(2011). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. New York, NY: Public Affairs. 邦訳:アビジット・V・バナジー、エステル・デュフロ『貧乏人の経済学:もういちど貧困問題を根っこから考える』、山形浩生 訳、みすず書房、二〇一二年。

志賀信夫『貧困理論入門:連帯による自由の平等』、堀之内出版、二〇二二年。

つづく「老後の人生を「成功する人」と「失敗する人」の意外な違い」では、なぜ定年後の人生で「大きな差」が出てしまうのか、なぜ老後の人生を幸せに過ごすには「経営思考」が必要なのか、深く掘り下げる。

老後の人生を「成功する人」と「失敗する人」の意外な違い