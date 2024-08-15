Ãæ´ÝÍº°ì¤Ø¤Î¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤òµñ¤ó¤À¸¶ÅÄÎ¶Æó¡ÖÀÍß¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×4WDÉÔÎÑØò²ù¡¿ÁÔÀä¡Ö·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë²ñ¸«¡×Èë»Ë
¡¡¤³¤Î¿Í¤Ï°ì¸«¡¢Æ»²½»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ë´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿ÃË¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¶ÅÄÎ¶Æó¤¬¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿£¸·î£¹Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¶à¿µ¤òÈ¯É½¤·¤¿KAT¡ÝTUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤Ë¿¨¤ì¡¢
¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¸¶ÅÄ¤Ï2019Ç¯£µ·î¡¢Æ±»ï¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÀèÇÚ¡×¡£°¦¼Ö¤Î4WDÆâ¤ÇÉâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö4WDÉÔÎÑ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖÃæ´Ý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿¸¶ÅÄ¤Ï¡¢
¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ó¤«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀËÍ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡£°ìÀ¸¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Ãæ´Ý¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¿È¤Î´õË¾¤Ç¶à¿µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤Ï¤³¤¦Î¸¤ë¡£
¡Ö»ö¾ð¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¤È¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤¬¼Õºá²ñ¸«¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¡¢»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¸¶ÅÄ¤¬ÉÔÎÑ¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×ÊüÁ÷¸å¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯£µ·î31Æü¤Ç¤¢¤ë¡£50¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¤Ï´ù¤ä°Ø»Ò¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ï¤ß²ñ¸«¤Î¥Æ¥¤¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ª¥â¥·¥í¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»°ËçÌÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¼ÁÌä¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥±¥¹¥±¤Ê¼ÁÌä¤ò¡¢¥º¥Ð¥º¥Ð·«¤êÊÖ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸¶ÅÄ¤Ï¡¢
¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÀÍß¤Ï¶¯¤¤¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÀÍß¤Î¶¯¤µ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡©¡×
¡Ö¤Ç¤âÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Íß¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂç¥Þ¥¸¥á¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¡£ÉÔ¶à¿µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ä¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤Î¸«»ö¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤Ï¤¢¤È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Ç¯Ëö¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÆÃÈÖ¤Ç¤ß¤½¤®½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÉÔÎÑ¸½¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿4WD¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÇäµÑ¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¸¶ÅÄ¤Ï¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢
¡Ö»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Âç¤¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¿Í¤òÁþ¤ó¤Ç¡¢¼ÖÁþ¤Þ¤º¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥óWD¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢¤³¤Î¼õ¤±Åú¤¨¡£¤ä¤Ï¤êÁêÅö¡¢´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿ÃË¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»³ÀîÆØ»Ê¡Ë
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡Ö½÷À¼«¿È¡×µ¼Ô¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡Ö½µ´©½÷À¡×¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£·ÝÇ½¡¢»ö·ï¡¢¹Ä¼¼Åù¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç8000°Ê¾å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÎÞ¡×¡Ö¥æ¥Î¤ÎÎ®µ·¡×¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ö¹¬¤»¤Î¤¤º¤Ê¡×¡Ê¥ê¡¼¥Ö¥ë½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£