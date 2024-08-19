¡Ö¤¨¡¢¤½¤³¤Î°Õ¼±Äã¤¤¤Î¡©¡×Èà¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥ä¥â¥ä¡Ú¥¢¥é¥Õ¥©ー¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÃË¥¿¥¯¥ß Vo.3¡Û
¤¦¤ß¤ÏÎø³èÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥é¥Õ¥©ーÃË»Ò¤Î¥¿¥¯¥ß¤È¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ÆÁá¡¹¡¢¤¦¤ß¤Ï¥¿¥¯¥ß¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ½ù¡¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¿¥¯¥ß¤Ï¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥é¥Õ¥©ー¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÃË¥¿¥¯¥ß 3ÏÃ
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª²È¥Çー¥È¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¦¤ß¡£
Èè¤ì¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¿¥¯¥ß¤¬¥¥¹¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¯¥ß¤È½é¤á¤Æ¤Î±Ä¤ß¡£¤·¤«¤·¥¿¥¯¥ß¤ÏÈòÇ¥¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Äã¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ÐÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ°ìÅÙÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¦¤ß¡£¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¥¢¥é¥Õ¥©ー¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÃË¥¿¥¯¥ß¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤¦¤ß¡Ë