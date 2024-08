【S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl】11月21日 発売予定価格: 通常版 7,950円 Deluxe Edition 10,499円 Ultimate Edition 14,499円 ※デジタル版のみ

ウクライナのゲーム開発スタジオGSC Game Worldは、11月21日発売予定のXbox Series X|S/PC向けサバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」(以下、S.T.A.L.K.E.R. 2)の世界観や特徴を解説する映像「Developer Deep Dive」を公開した。

【『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』“Developer Deep Dive”】

「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズは、1986年にずさんな管理などが原因で爆発事故を起こしたチョルノービリ原発周辺地域が舞台となるサバイバルホラーFPS。ゲームの世界では2006年に謎の大爆発を起こし、その影響からか不思議な現象が起きる「ZONE」に変貌してしまう。

「S.T.A.L.K.E.R. 2」の時代設定は現代。ZONEが生まれてから10年以上の時が過ぎ、ZONEは変化している。今作では「Unreal Engine 5.1」で世界を描写、より緻密でリアルな世界でZONEを表現している。

本稿では「Developer Deep Dive」から「フィールド」、「アノマリー」の2つのテーマで抜粋し、編集を行なった2つの動画も公開する。

【「S.T.A.L.K.E.R. 2」、緻密な取材と最新ゲームエンジンで描かれるフィールド】【「S.T.A.L.K.E.R. 2」、不思議な現象が起こるアノマリー】

なお、弊誌では先日行われた「S.T.A.L.K.E.R. 2」の体験会でのプレイレポートと、開発スタッフインタビューを掲載している。併せて読んで欲しい。

(C)S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C)S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.