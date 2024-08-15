ÃË¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¤Ï¡ÈÁé¤»²æËý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥æー¥â¥¢¡É¡£ÉÔµà¤Î¥¹¥Úー¥¹¥ª¥Ú¥é¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÊÌ¾¸À¤¬¿´¤òÄÏ¤à¡ª
1979Ç¯8·î15Æü È¯Çä
¡¡Îð30¤âÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÈÃË¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡© ¼Ò²ñÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¡© ½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¤µ¡© ËÉÙ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ëÍ¾Íµ¡© ¨¡¨¡ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ì¿Âê¤À¤±¤Ë¤¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿ôÂ¿¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÁé¤»²æËý¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥æー¥â¥¢¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤¤»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦»ûÂôÉð°ì»á¤Ë¤è¤ëÉÔµà¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥ª¥Ú¥é¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤Ï1978Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ157ÏÃ¤òÃÇÂ³Åª¤ËÏ¢ºÜ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀÄÇ¯»ï¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤âÏ¢ºÜ¤·¤¿¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ê¸½¡¦KADOKAWA¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯»¨»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥é¥Ã¥Ñー¡×¤Ø°ÜÀÒ¡£KADOKAWA¤ÎWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ÖCOMIC Hu¡×¤Ç¤Ï¡ÖCOBRA OVER THE RAINBOW¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºî¼Ô¤Î»ûÂô»á¤¬2023Ç¯9·î¤ËË×¤·¤¿¤¿¤á¸½¾õÌ¤´°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÈ¯Çä¤«¤é45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡Ö¥³¥Ö¥é¡×½øÈ×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ûÂôÉð°ì»á¤Î¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ú¡ÚËÜÊÔ¥×¥ì¥Ó¥åー¡Û¥¹¥Úー¥¹¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー ¥³¥Ö¥é¡Ê¥³¥Ö¥é ·à¾ìÈÇ¡Ë|¡É SPACE ADVENTURE COBRA:The Movie¡É (1982)¡Û
¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥àー¥Óー¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤ØµÕÌá¤ê
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëËÇ°×²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¡¢¹¥¤¤ÊÆâÍÆ¤ÎÌ´¤ò¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥àー¥Óー¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÌ´¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬º¸ÏÓ¤Ë¥µ¥¤¥³¥¬¥ó¤ò»ý¤Ä2ËçÌÜ¤Î±§Ãè³¤Â±¡¦¥³¥Ö¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Ç¥¹¥ê¥ë¤ËËþ¤Á¤¿ËÁ¸±¤ÎÆü¡¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÌ´¤ò¸«¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌ´¤Î¤Ê¤«¡¢ÀµÅýÇÉ¤Î³¤Â±¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¥³¥Ö¥é¤Ï¡¢»ÄµÔÈóÆ»¤Ê¹Ô¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢Åª¤ÊÁÈ¿¥¡¦³¤Â±¥®¥ë¥É¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤º¡¢¤Ò¤È¤êÈ¿´ú¤òËÝ¤¹¡£³¤Â±¥®¥ë¥É¤ÎÁ¥¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ï·âÄÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ö¥é¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¸òÀï¤·¤¿Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥ë¥É¤Î´´Éô¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Ð¥¤¥±¥ó¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¸¤±ä¤Ó¤¿¥Ð¥¤¥±¥ó¤Ï¥³¥Ö¥é¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍèÁ´±§Ãè¤Î³¤Â±¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ö¥é¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ç¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥àー¥Óー¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¾åµ¡·ù¤Çµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢Ì´¤Ç¸«¤¿¥Ð¥¤¥±¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¿ÍÊª¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²èÁü¤Ï2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿²è½¸¡ÖARTWORKS OF COBRA¡×
¡¡Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê¾å¤À¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬Ì´¤Ë¸«¤¿¥³¥Ö¥é¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡¢Àï¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎËèÆü¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿²áµî¤Î¥³¥Ö¥é¤¬¡¢¼«¿È¤Î´é¤Èµ²±¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£±¿°¤¯¥Ð¥¤¥±¥ó¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ëº¸ÏÓ¤Î¥µ¥¤¥³¥¬¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¼«¿È¤³¤½¤¬¥³¥Ö¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥®¥ë¥É¤Î²ó¤·¼Ô¤¿¤Á¤ò»ÏËö¤·¤¿¸å¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÀ¸³è¤ËË°¤Ë°¤¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥³¥Ö¥é¤È¤·¤Æ´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤ØÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥³¥Ö¥é¤Ï±§Ãè³¤Â±¤È¤¤¤¦¥¢¥¦¥È¥íー¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤äºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î³¤Â±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»äÍø»äÍß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÄµÔÈóÆ»¤Ê¹Ô¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¤¡£¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿·ÚÇö¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Ê¤Î¿®¾ò¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¤½¤ì¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÃË¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤ÎËÜ¼Á¤À¡£¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥Ö¥é¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1978Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤ËSF±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè1ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ô¥½ー¥É4/¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï1978Ç¯6·î¸ø³«¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Á¥¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹Âç¤Ê±§Ãè¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë¥¹¥Úー¥¹¡¦¥ª¥Ú¥é¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤Áê¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜºî¨¡¨¡»ûÂô»á¤ÏÅö»þ¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿CG¤òÍÑ¤¤¤¿ºî²è¼êË¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Û¤ÉÀè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ö¥é¤Î·òºß¤òÃÎ¤Ã¤¿³¤Â±¥®¥ë¥É¤ÎÌÌ¡¹¤ä¡¢Èà¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È°ÍÍê¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤ë·Ù»¡µ¡¹½¡¦¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¡¢¼Â¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê±§Ãè¿Í¤äÀªÎÏ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«¿È¤Î¿®¾ò¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤òÂè°ì¤È¤¹¤ë¥³¥Ö¥é¤Ï´ðËÜÅª¤ËµÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À·Ú¸ý¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Õ¤Ë¤â²ð¤µ¤ºÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥ì¥Ç¥£ °¹¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÌ¾¸À¤Ï¡Ø¥³¥Ö¥é¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3´¬¤Ë¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥µ¥¤¥³¥¬¥ó¤ÎÈëÌ©¡×ÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤¼¡ª (¥À¥Ã¥¯) pic.twitter.com/29rDmoiSKZ- ¥Ö¥¤¥Á¥®¥ë¥É ¡Ú»ûÂôÉð°ìºîÉÊ¸ø¼°¡Û (@BuichiGuild) August 30, 2023
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È¡ÈÁé¤»²æËý¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢Âç¿Í¤Ë¤³¤½»É¤µ¤ë¥³¥Ö¥é¤ÎÌ¾¸À
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥³¥Ö¥é¡×¤À¤¬¡¢Ã±¹ÔËÜ¤¬´öÅÙ¤âºÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤â¡ÖSPACE ADVENTURE ¥³¥Ö¥é¡×¡¢¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥³¥Ö¥é¡×¡¢¡ÖCOBRA THE ANIMATION¡×¤È3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú[1-3ÏÃ]¥¹¥Úー¥¹¥³¥Ö¥é(1982)¨¢»ûÂôÉð°ì¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¥ª¥Ú¥é¨¢TMS60¼þÇ¯¡Û
¡¡¤½¤ì¸Î¤ËËÜºî¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥³¥Ö¥é¤¬È¯¤¹¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤Ç¥æー¥â¥¢¤ËÉÙ¤ó¤À¥»¥ê¥Õ¤¬SNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖÊ¢¤ò¤¿¤Æ¤ë¤È²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡© ¥¦¥µ¥®¤È¥ï¥ë¥Ä¤Ç¤âÍÙ¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡Ö¿À¤«¡Ä¡ÄºÇ½é¤Ëºá¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Ä¤Þ¤é¤óÃË¤µ¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥Ö¥é¤Î·Ú¸ý¡Ê¡áÌ¾¸À¡Ë¤Ï¤½¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ÎÎÉ¤µ¤«¤éSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥³¥Ö¥é¤È¥¸¥§¥Õ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡ÖÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¤Î¤«¡×¤ò¥â¥¸¥Ã¤¿¹½Ê¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤Á¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊÑ¤¨¤¿Åê¹Æ¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡Ë¤É¤ó¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥¸¥çー¥¯¤ò°ìÈ¯¤«¤Þ¤·¤Æ»ö¤ËÅö¤¿¤ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÉº¤¦ñ¨¡¹¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤¬¥³¥Ö¥é¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤À¡£
²èÁü¤Ï4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡Ú¡ØCOBRA¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï45¼þÇ¯µÇ°Å¸～Memory of »ûÂôÉð°ì～POP UP STORE inÂçµÜ¡×¤Î¤â¤Î¡£Ì¾¸À¤ò½¸¤á¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿
¡¡¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºÌ¤ëÌ¾¸À¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥³¥Ö¥é¤¬¡Ö±¿¤Æ¤â¤Î¤ÏÎÏ¤º¤¯¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤Ø¤à¤«¤»¤ë¤â¤Î¤µ¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤½¤Î±¿¤Æ¤¨¤ä¤Ä¤ËÉé¤±¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¤·¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤µ¤¢¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡£¼«¿È¤Î¸Ç¤¤°Õ»Ö¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ë°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥Ö¥é¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Âæ»ì¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡»ûÂô»á¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥Ö¥é¤Î·Ú¸ý¤ÏµÕ¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀÚ¤ìÌ£¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÈÁé¤»²æËý¡ÉÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ê¤½¤Î¸å¥¥Ã¥Á¥ê¤È¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸·Ì©¤Ë¤ÏÁé¤»²æËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ô¥ê¥ê¤È¸ú¤¯Ì¾¸À¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤ò²á¤®¤¿Âç¿Í¤Ë¤³¤½»É¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»É·ã¤Ëµ²¤¨¤¿½ô·»¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
"¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤µ¤¢¡ª"- ¥Ö¥¤¥Á¥®¥ë¥É ¡Ú»ûÂôÉð°ìºîÉÊ¸ø¼°¡Û (@BuichiGuild) August 17, 2023
ー¡Ö°Û¼¡¸µ¥ìー¥¹¡×ÊÔ¤è¤ê
¤¯ー¤Ã¡ª¤³¤ì¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï»È¤¤¤¿¤¤¥³¥Ö¥é¤ÎÃ¶Æá¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¡ª¡¡¤Þ¤¢¥ª¥¤¥é¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤ËÃ¡¤«¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¤Ê¡ª (¥À¥Ã¥¯)#¥³¥Ö¥éÌ¾¸À½¸ pic.twitter.com/uF8IK6zIVX
(C)BUICHI TERASAWA / ART TEKNIKA INC.