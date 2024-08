家づくりの知りたいがわかる！BOTANICAL HAUS『AICHI住まいの夏フェス2024』

環境住宅研究所が運営するボランタリーチェーン「BOTANICAL HAUS(ボタニカルハウス)」と、17社の加盟店は、2024年8月24日(土)および25日(日)に愛知県内の7会場で『AICHI住まいの夏フェス2024』を開催します。

BOTANICAL HAUS『AICHI住まいの夏フェス2024』

開催日時:2024年8月24日(土)、8月25日(日)

会場 :愛知県各地の7会場(名古屋市昭和区、守山区、日進市、瀬戸市、春日井市、岡崎市)

参加費 :無料

参加条件:家づくりを検討中の方 完全予約制

定員 :各会場により異なる

主催 :BOTANICALパートナーズ

<お申込み方法>

公式サイト:

AICHI 住まいの夏フェス 2024

このイベントは、家づくりを検討されているお客様にとって有益な情報を提供する場となっています。

イベント詳細:

■『AICHI住まいの夏フェス2024』について

BOTANICAL HAUSは、省エネルギー住宅の先進国であるドイツの家づくりを現地で学び、日本の気候風土に適合させた住宅です。

各会場では異なるテーマのイベントを開催し、住まいづくりに関する幅広い情報提供と体験の機会が提供されます。

(1)オーナー様宅見学会(昭和区)

ドイツ基準の家を実際に体験し、オーナー様から直接お話を聞くことが出来ます。

(2)住み心地比較体験会(守山区)

ZEH水準の住宅とHEAT20 G2グレードの住宅の違いを体感できます。

住み心地比較体験会

(3)完成現場見学会(日進市)

冷暖房効率と収納にこだわった平屋のお家の見学会。

(4)完成現場見学会(瀬戸市)

広いLDKとヌックのあるコンパクトな2階建てのお家の見学会。

(5)木とアイアンの平屋見学会(瀬戸市)

オーク材とアイアンを組み合わせた大人の内装が特徴の平屋のお家の見学会。

(6)木と塗り壁の大人かわいい家見学会(春日井市)

漆喰と木の断熱材を採用した、環境と家族の健康にやさしいお家の見学会。

木と塗り壁の大人かわいい家見学会

(7)後悔しない土地探し相談会(春日井市)

土地をお探しの方へ、土地の提案や探し方を伝えられます。

(8)快適な平屋の家づくり相談会(岡崎市)

平屋に関する疑問や不安にお答えする相談会です。

(9)仲良く暮らす二世帯住宅の建て方相談会(岡崎市)

二世帯住宅で仲良く暮らすためのポイントを伝えられます。

