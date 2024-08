HEY-SMITHが新曲「Feel My Pain」のミュージックビデオを公開した。「Feel My Pain」は、Netflixアニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2のオープニング主題歌になっており、激闘を繰り広げる闘技者達の葛藤と、痛みや苦しみを感じながらも前に進む姿勢を象徴するかのような楽曲になっている。MVは、猪狩秀平(G, Vo)が命名した大阪のライブハウス・GORILLA HALL OSAKAにて、センターステージを配置し360度観客に囲まれたライブ形式で撮影が行われた。普段のライブハウスの熱気をそのままに、自由な空間と臨場感溢れる映像を観客と共に作り上げた作品になっている。

日程:2024年10月26日(土)、27日(日)会場:大阪・泉大津フェニックス時間:開場9:00 / 開演10:30出演:[10月26日(土)]HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / ヤバイT シャツ屋さん[10月27日(日)]HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Suicide Machines(U.S) / マキシマム ザ ホルモン[MC] R藤本(両日出演)[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)イベント公式サイトhttp://haziketemazare.com/2024/

「Rest In Punk -World Edition-」LP



2024年8月23日(金)発売本体価格 4,000円+税(税込 4,400円) / BRJA.00010※通販数量限定販売(数量に達し次第販売終了予定)[A-Side]01. Money Money02. Still Ska Punk03. Say My Name04. Fellowship Anthem05. Be The One06. Into The Soul[B-Saide]07. Feel My Pain08. Inside Of Me09. Be My Reason10. You Are The Best11. Don’t Wanna Lose You Again12. Rest In Punk[特設サイト]https://hey-smith.com/restinpunklp[Streaming&Download Pre-add・Pre-save]https://lnk.to/world_edition