HEY-SMITH、新曲「Feel My Pain」MV公開。GORILLA HALL OSAKAで撮影
HEY-SMITHが新曲「Feel My Pain」のミュージックビデオを公開した。
◆「Feel My Pain」MV
「Feel My Pain」は、Netflixアニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2のオープニング主題歌になっており、激闘を繰り広げる闘技者達の葛藤と、痛みや苦しみを感じながらも前に進む姿勢を象徴するかのような楽曲になっている。
MVは、猪狩秀平（G, Vo）が命名した大阪のライブハウス・GORILLA HALL OSAKAにて、センターステージを配置し360度観客に囲まれたライブ形式で撮影が行われた。普段のライブハウスの熱気をそのままに、自由な空間と臨場感溢れる映像を観客と共に作り上げた作品になっている。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：開場9:00 / 開演10:30
出演：
[10月26日(土)]
HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / ヤバイT シャツ屋さん
[10月27日(日)]
HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Suicide Machines(U.S) / マキシマム ザ ホルモン
[MC] R藤本(両日出演)
[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)
イベント公式サイト
http://haziketemazare.com/2024/
＜HEY-SMITH ”HAZIMAZA EXTRA SHOW”＞
w/ The Bruce Lee Band(US)、The Suicide Machines(US)
開場17:30 / 開演18:30
チケット：1Fスタンディング 4,500円 / 2F指定席 4,500円
※20歳以上の方を対象に、サントリー生ビールまたはオールフリーを1杯無料でプレゼント
https://eplus.jp/heysmith/
＜HEY-SMITH TOUR “Goodbye To Say Hello”＞
w/ Crossfaith
開場17:30 / 開演18:30
11月20日(水) 福岡 DRUM LOGOS
w/ Crossfaith
開場17:30 / 開演18:30
12月16日(月) 川崎CLUB CITTA’
w/ coldrain
開場17:30 / 開演18:30
12月18日(水) 仙台Rensa
w/ SiM
開場17:30 / 開演18:30
12月30日(月) GORILLA HALL OSAKA
w/ SHANK
開場17:00 / 開演18:00
チケット：4,500円 全自由・ドリンク代別
https://eplus.jp/heysmith/
「Rest In Punk -World Edition-」LP
本体価格 4,000円+税（税込 4,400円） / BRJA.00010
※通販数量限定販売（数量に達し次第販売終了予定）
[A-Side]
01. Money Money
02. Still Ska Punk
03. Say My Name
04. Fellowship Anthem
05. Be The One
06. Into The Soul
[B-Saide]
07. Feel My Pain
08. Inside Of Me
09. Be My Reason
10. You Are The Best
11. Don’t Wanna Lose You Again
12. Rest In Punk
[特設サイト]
https://hey-smith.com/restinpunklp
[Streaming&Download Pre-add・Pre-save]
https://lnk.to/world_edition
関連リンク
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