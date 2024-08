杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクトONCEが、ニューアルバム『Wandering』を8月29日にデジタルリリースする。2024年にデジタルリリースをしてきた「夢でもし逢えたら」「Flyby」「この手」を含む全7曲が収録される。本アルバムは、ライブ会場限定CD(2枚組)として、ツアー初日(8/31)の名古屋SPADE BOXより販売される。DISC-1に配信アルバムと同内容の全7曲、DISC-2に「ONLY LIVE ONCE in Billboard」(収録:2024.2.11 Billboard Live TOKYO)ライブ全曲10曲が収録される。ツアー終了後にはONCE Official Online Shopでの販売も予定されている。

リリース情報

NEW ALBUM『Wandering』





Pre-add/Pre-save:https://www.toneden.io/a-sketch/post/once-wandering

<収録曲>

1.Overture〜Wandering〜

2.Flyby [2024.7.17 Digital Release]

3.Right Now

4.Nocturne

5.夢でもし逢えたら [2024.5.15 Digital Release]

6.いつか

7.この手 [2024.8.7 Digital Release]

M-1 作曲・編曲:ONCE

M-2〜5,7:作詞・作曲・編曲:ONCE

M6:作詞・作曲:ONCE / 編曲:Eiichi Saeki



*ライブ会場限定CD(2枚組)*

2024.8.31 Release(8/31 名古屋 SPADE BOXより販売)\5,500(税込)

※ツアー終了後、ONCE Official Online Shopにて販売予定

・DISC-1:8/29 配信ALと同内容(全7曲)

・DISC-2:「ONLY LIVE ONCE in Billboard」

(2024.2.11 Billboard Live TOKYO)で行われたライブ全曲

1. Nocturne(at Billboard Live TOKYO 2024)

2. Stay With Me(at Billboard Live TOKYO 2024)

3. ツキニウタウ(at Billboard Live TOKYO 2024)

4. Woman "Wの悲劇"より(at Billboard Live TOKYO 2024)

5. Squall(at Billboard Live TOKYO 2024)

6. Amazing Grace(at Billboard Live TOKYO 2024)

7. 夢でもし逢えたら(at Billboard Live TOKYO 2024)

8. Dusk(at Billboard Live TOKYO 2024)

9. 愛とか恋とか(at Billboard Live TOKYO 2024)

10. 記憶(at Billboard Live TOKYO 2024)

ライブ・イベント情報

<ONCE ONEMAN TOUR 2024「Wandering」>



[日程] 2024年8月31日(土)

[会場] 愛知 / SPADE BOX

[開場 / 開演] 16:15 / 17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 名古屋:052-320-9100(12:00〜18:00)



[日程] 2024年9月1日(日)

[会場] 大阪 / Music Club JANUS

[開場 / 開演] 16:15 / 17:00

[問] キョードーインフォメーション:0570-200-888(平日・土曜/11:00〜18:00)



[日程] 2024年9月7日(土)

[会場] 東京 / Shibuya WWW X

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

[問]ホットスタッフ・プロモーション:050-5211-6077(平日/12:00〜18:00)



[チケット] 5,500円(税込)

[席種]スタンディング(整理番号付)

[枚数制限]お一人様各公演4枚まで

[年齢制限] 未就学児童入場不可

※ご入場時ドリンク代別途要

※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。

【一般発売】

受付期間:8月17日(土)10:00〜

URL:https://l-tike.com/ysonce

関連リンク

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルサイト

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルTwitter

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルInstagram

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルTikTok

アルバムデジタルリリースに先駆けて、Pre-add/Pre-save(ライブラリ追加予約)がスタートしており、その特典としてONCEメッセージ入り画像がプレゼントされる。また、アルバムリリース後に東名阪にて行われるワンマンツアーの正式タイトルが<ONCE ONEMAN TOUR 2024「Wandering」>に決定し、Bass小栢伸五(MEMEMION)、Drums岡本啓佑という2名の強力なサポートメンバーを迎えたバンド編成でのライブとなる。●ONCE コメントこの1年間、今自分が伝えたいものは何か、自分にとって大切なものは何なのかを、過去を振り返ったり、少し立ち止まったり、遠回りしたり…。まだ見ぬ明日へ彷徨いながらも僕のリアルな気持ち、大切なものへのメッセージを曲に込めていきました。そうやって出来たこのONCEの1年間のサウンドトラックのようなアルバム『Wandering』。きっと皆さんの人生にも寄り添ってくれると思います。ぜひ受け取ってください。