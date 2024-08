完成度高すぎる『SLAM DUNK』湘北メンバーのフィギュアが再販決定！全員揃えて並べたい！

今や国内のみならず世界中にファンがいる井上雄彦原作の人気マンガ『SLAM DUNK』。作品内で描かれる迫力の試合シーンはもちろん、主人公の桜木花道やライバルの流川楓を始めとする個性豊かなキャラクターとその成長ぶり、アツいストーリー展開など、連載が完結してから28年が経過した現在も不朽の名作として多くの人に愛されています。

エムアイシーの「One and Only『SLAM DUNK』シリーズ」(全5種:各5478円)は、湘北高校バスケ部のメンバー5人をモチーフにしたフィギュア。今年春に公開されて大ヒットを記録した映画『THE FIRST SLAM DUNK』の復活上映(8月13日〜)を記念して、昨年の6月以来となる2度目の販売(再販)が決定。9月の発売開始に向けて、現在先行予約が行われています。

原作者の井上雄彦氏の徹底した監修により、まるで作品の中からそのまま飛び出してきたようなリアルな造形と彩色がポイント。

湘北高校バスケ部のメンバー5人(主人公・桜木花道、チームの主将・赤木剛憲、天才シューター・三井寿、ポイントガード・宮城リョータ、花道終生のライバル・流川楓)をユニフォーム姿で再現しています。

全長160mm前後のコレクションしやすいサイズで、素材はフィギュア本体がPVC、台座はABS樹脂を採用。緻密な造形に加えて顔にデジタル印刷を施すことで繊細な表情を実現。

パッケージ(外箱)はバスケシューズ箱をイメージしたデザインにするなど、随所にこだわりの仕様が用いられています。

作品のファンだけでなく、初出時に買い損ねたフィギュアファンにも刺さりそうな「One and Only『SLUM DUNK』」シリーズ。

なお、フィギュア単体の他に5体がワンセットになった「SHOHOKU STARTING MEMBER SET」(2万7300円)も用意されており、特典としてバスケットボールコートをイメージした彩色済みの台座が付帯。パッケージもバスケットボールパッケージ風の特製ボックスに封入と、さらに魅力的な仕様となっています。こちらも合わせてチェックしてみてください!

(C)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc.

Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.

