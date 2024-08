【ランジェリーク】今年はこれ!建築家･オスカーニーマイヤーに感化されたコレクションが登場☆

ランジェリーブランド「L’ANGÉLIQUE(ランジェリーク)」は、ブラジル・リオネジャネイロ出身の建築家・オスカーニーマイヤーさんに感化された 2024 AUTUMN & WINTER COLLECTION「UTOPIA」を発売。今回のコレクションは、どれも芸術的なデザインになっています。ちょっとでも興味のある方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

音楽と女性を愛し、おしゃべりが好きで冗談ばかり言っているオスカーニーマイヤーさんは、庶民の心と天才性をもったブラジル出身の建築家です。オスカーニーマイヤーさんが創造した理想郷から感化されたコレクションに注目です。

CAPRICHOSA(カプリチョーザ)

まばゆい光を浴びたように彩色した素材、熱帯に咲く植物をデザインしたストレッチレース、コットンベースにリネンをストライプ状にプラスした天然素材がポイントです。

3/4 Cup bra 価格:14,300円(税込)~

Non wire bra 価格:13,750円(税込)

Non wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Hip hung 価格:8,800円(税込)

Tanga 価格:8,250円(税込)

Slip 価格:25,300円(税込)

Camisole 価格:22,000円(税込)

Body suits 価格:23,100円(税込)

Tops 価格:30,800円(税込)

Bottom 価格:23,100円(税込)

Gown 価格:37,400円(税込)

COLINA(コリーナ)

余白にも美しさを見いだすべくデザインした、オリジナルのリバーレースが不揃いにプリーツをプラスし、ナチュラルなニュアンスに仕上げた布地です。

3/4 Cup bra 価格:17,600円(税込)~

Non wire bra 価格:15,400円(税込)

Non wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:9,900円(税込)

Tanga 価格:9,350円(税込)

Standard 価格:13,200円(税込)

Slip 価格:19,800円(税込)

Camisole 価格:33,000円(税込)

発売:9月中旬

Tops 価格:23,100円(税込)

Bottom 価格:17,600円(税込)

Gown 価格:30,800円(税込)

発売:9月中旬

CIDADE(シダーテ)

悠々とした佇まいの植物をデザインした、オリジナルのストレッチリバーレース。極細糸の編地に加工をおこない、素材のツヤをいかした天竺。

3/4 Cup bra 価格:15,400円(税込)~

Wire non patted bra 価格:12,100円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Hip hung 価格:9,350円(税込)

Tanga 価格:8,250円(税込)

Cup in camisole 価格:16,500円(税込)

発売:10月中旬

FLOR BLANCO(フローブランコ)

ニーマイヤーが花をモチーフにして、崖の上に建てたモニュメントから感化されたラインです。白い花をデザインしたストレッチジャガードは、イタリア製のオリジナルの素材。

3/4 Cup bra 価格:15,400円(税込)~

Non wire bra 価格:14,850円(税込)

Standard 価格:8,800円(税込)

Tanga 価格:7,700円(税込)

発売:11月中旬

Long Sleeve 価格:22,000円(税込)

Tank top 価格:17,600円(税込)

Long bottom 価格:22,000円(税込)

発売:11月上旬

オシャレなブラを着用しよう♪

ランジェリークの2024 AUTUMN & WINTER COLLECTIONはいかがだったでしょうか?

今回のコレクションでは、オスカーニーマイヤーさんに感化されたデザインが魅力のブラがそろっています。さまざまな種類を用意していますので、好みのデザインを探してください。

気になったアイテムがあった方は、ぜひこの機会にランジェリークのコレクションをお買い求めください。