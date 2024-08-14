À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¢Â¼¾åÂÀ°ì¤¬ÅêÂÇ¤Ë³èÌö¡¡6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¬»þÂÇ¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢2²óÀï¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ13¡½0¸ÖÌî¡Ê14Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Â¼¾åÂÀ°ì¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î1²ó¤Ë1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÖÌî¤Î4ÈÖ¡¦¿¹É¢¿¿¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤êµå¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2²ó¤«¤é4²ó¤Þ¤Ç¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»°¼ÔËÞÂà¡£5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢3²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢º¸Á°¤Ø¥Á¡¼¥à¤Î2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò±¿¤ó¤Ç¡ÖËþÎÝ¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢1ËÜ½Ð¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£ÂÇ¼Ô12¿Í¡¢8ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¤½¤Î²ó¤ÎàºÇ½é¤ÎÂÇÅÀá¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤â6²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£2ÈÖ¼ê¤Î2Ç¯À¸¡¦ÃæÌîÎ°ÊË¤È¤ÎÎíÉõ·ÑÅê¤ò¼Â¤é¤»¡¢Åêµå¿ô¤â95¤Ç¤È¤É¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡À¾Â¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹¥Åê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£