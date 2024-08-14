¡Ú³ÚÅ·¡ÛÀèÈ¯¡¦ÆâÀ±Î¶¤¬£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç£¶¾¡ÌÜ¡¡¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤¬·è¾¡£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë£µÏ¢¾¡
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£¶¡½£±¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£´Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë²÷¾¡¡££²Ï¢¾¡¤Ç¼Ú¶â¤ò£±¤È¤·¤¿¡£ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤«¤é£µÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¾®¿¼ÅÄ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Ãæ´Ö£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤À¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢²¿¤È¤«£±ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÆâ¤¬¡¢½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò£±¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£¶¾¡ÌÜ¡£¡Ö½é²ó¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤â¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤ÏÂ¼ÎÓ¤¬£³ÂÇÅÀ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾®¿¼ÅÄ¤È´ØÀ¾½Ð¿È¤Î£²¿Í¤¬³èÌö¤·¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï£¶·î£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤«¤é£¸Ï¢¾¡¡£º£¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¼ÎÓ¤È¾®¿¼ÅÄ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£