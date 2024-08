杉本雄治(ex.WEAVER)のソロプロジェクト ONCEが、ニューアルバム『Wandering』を8月29日にデジタルリリースする。

同アルバムには、2024年にデジタルリリースされた「夢でもし逢えたら」「Flyby」「この手」を含む全7曲を収録。また、ライブ会場限定CD(2枚組)として、ツアー初日(8月31日)の名古屋SPADE BOXより販売される。DISC-1に配信アルバムと同内容の全7曲、DISC-2に『ONLY LIVE ONCE in Billboard』のライブ全曲10曲を収録。ツアー終了後にはONCE Official Online Shopでの販売も予定されている。

本日より、アルバムデジタルリリースに先駆けて、Pre-add/Pre-save(ライブラリ追加予約)がスタート。特典としてONCEメッセージ入り画像がプレゼントされる。

また、アルバムリリース後に東名阪にて行われるワンマンツアーの正式タイトルが『ONCE ONEMAN TOUR 2024「Wandering」』に決定。小栢伸五(MEMEMION/Ba)、岡本啓佑(Dr)の2名をサポートメンバーに迎えたバンド編成でのライブとなることもあわせて発表された。

・ONCE コメント

この1年間、今自分が伝えたいものは何か、自分にとって大切なものは何なのかを、過去を振り返ったり、少し立ち止まったり、遠回りしたり…。まだ見ぬ明日へ彷徨いながらも僕のリアルな気持ち、大切なものへのメッセージを曲に込めていきました。そうやって出来たこのONCEの1年間のサウンドトラックのようなアルバム『Wandering』。きっと皆さんの人生にも寄り添ってくれると思います。ぜひ受け取ってください。

(文=リアルサウンド編集部)