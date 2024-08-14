¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×6ÀïÏ¢Â³¾¡¤ÁÀ±ÆÏ¤«¤º¡¡5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¢ºÇ¸å¤ÎÇòÀ±¤Ï6·îËö
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ð¤¬ÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤¿¡£5²ó¤ò5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î³°ºê½¤ÂÁ¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢µ¾ÂÇ¤Ç1»à»°ÎÝ¡£ÆâÌî¿Ø¤¬Á°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¯Ãæ¡¢º´Æ£Î¶À¤¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÅÐÈÄ5»î¹çÂ³¤±¤Æ2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡¢¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î5²ó¤Ë¸Å²ìÍªÅÍ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢³°ºê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¡£Â³¤¯¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Ë¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°3¼ºÅÀ¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ï¡ÖÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç´¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é·è¤á¤¤ì¤º¡¢¾¡Ééµå¤¬´Å¤¯¤Ê¤êÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£6·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç6Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£