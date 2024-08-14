ÀéÍÕæÆÌé¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«
ÀéÍÕæÆÌé¤¬8·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st¥·¥ó¥°¥ë¤è¤ê¡¢É½Âê¶Ê¡ÖContrail¡×¤òËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖContrail¡×MV
¡ÖContrail¡×¤ÏÁ°ºî¡ÖBlessing¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀéÍÕæÆÌé¼«¿È¤¬ºî»ì¤òÌ³¤á¡¢Ç®¤µ¤È¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¤è¤ê°ìÁØ¿Ê²½¤·¤¿ÀéÍÕ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈô¹Ôµ¡±À¡ÊContrail¡Ë¡×¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î»ì¤Ç¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç±Ç¤µ¤ì¤ëÀéÍÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¹¹¤Ë¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×¤ÎÈ¯Çä¤È¤½¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÎÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿ÀéÍÕ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º & Birthday ¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬8·î28Æü19»þ¤«¤é³«»Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î26Æü¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãSHOYA CHIBA 1st FAMILY SESSION¡ä¤¬EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¡ÖContrail¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¤«¤é¡£
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×
¡ÖContrail¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://shoya-chiba.lnk.to/Contrail
◼︎½é²ó¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§KICM-92156
Äê²Á¡§\2,200¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï2,000¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë+M-CARD
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦2ËçÁÈ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉõÆþ¡Ê£³¼ï¥é¥ó¥À¥à / 2Ëç¤ÎÂÐ¤ÏÆ±¤¸¥Ú¥¢¡Ë
¡¦¡ÖSHOYA CHIBA 1st FAMILY SESSION¡×ºÇÂ®Àè¹Ô¿½¤·¹þ¤ßÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ëÉõÆþ
¡¦À¸ÇÛ¿®¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂçÃêÁª²ñ »²²Ã±þÊç·ôÉõÆþ
◼︎ ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§KICM-2156
Äê²Á¡§\1,650¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,500¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Ò½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß¡Ó¡Û
¡¦2ËçÁÈ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉÉõÆþ¡Ê£³¼ï¥é¥ó¥À¥à / 2Ëç¤ÎÂÐ¤ÏÆ±¤¸¥Ú¥¢¡Ë
¡¦¡ÖSHOYA CHIBA 1st FAMILY SESSION¡×ºÇÂ®Àè¹Ô¿½¤·¹þ¤ßÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ëÉõÆþ
¡¦À¸ÇÛ¿®¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂçÃêÁª²ñ »²²Ã±þÊç·ôÉõÆþ
¢¨2ËçÁÈ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
CD¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01. Contrail
ºî»ì¡§ÀéÍÕæÆÌé¡¡ºî¶Ê¡§Kaito Akatsuka, ÅÏîµ½ÓºÈ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏîµ½ÓºÈ
02. Liar Game
ºî»ì¡§Shogo¡¡ºî¶Ê¡§Shogo, Tsubasa¡¡ÊÔ¶Ê¡§Tsubasa
03. Steps
ºî»ì¡§Á°Ç÷½áºÈ¡¡ºî¶Ê¡§Á°Ç÷½áºÈ, after all¡¡ÊÔ¶Ê¡§after all
04. Contrail(Off Vocal)
05. Liar Game(Off Vocal)
06. Steps(Off Vocal)
M-CARD¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡¦¡ÖContrail¡×Music Video
¡¦1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×MAKING ¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨MAKING¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¡¢Music Video¤Ø¤ÎÌ©Ãå¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨M-CARD¤ÏÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥Þ¥Û/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¥«¡¼¥É¤Ç¤¹
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯8·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ãSHOYA CHIBA 1st FAMILY SESSION¡ä
[²ñ¾ì]Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
[»þ´Ö] 17:00³«¾ì¡¡18:00³«±é
[ÆâÍÆ]¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â] Á´ÀÊ»ØÄê 7,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÊÌ
[Ëç¿ôÀ©¸Â] 2Ëç¤Þ¤Ç
[¥Á¥±¥Ã¥È±þÊçÊýË¡]
8·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¿½¹þ¥·¥ê¥¢¥ëÉõÆþ
¼õÉÕÆü»þ¡§ 8·î27Æü(²Ð)Àµ¸á¡Á9·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
1st Single¡ÖContrail¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º & Birthday ¥°¥Ã¥º
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¡¿A4¥µ¥¤¥º¡§800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉA¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉB¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖContrail¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖContrail¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿³¨ÊÁ¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³¨ÊÁ¤Î2¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖContrail¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËËÜ¿ÍÄ¾É®¤Î²Î»ì¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëºý»Ò¤Ç¤¹¡£
¢£È¯Çä³«»ÏÆü»þ
8·î28Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¡ÁÍ½Äê
¢£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È
¥¥ó¥¯¥êÆ²
https://kinkurido.jp/shop/default.aspx
¢¨»öÁ°¤Ë¡Ö¥¥ó¥¯¥êÆ²¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖContrail¡×È¯ÇäµÇ°Í´ÑµÒ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡2024Ç¯9·î13Æü(¶â)¡¡ÅÔÆâË¿½ê¡¡¡Ê18:15³«¾ì/19:00¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
¢2024Ç¯9·î22Æü(Æü)¡¡ÂçºåË¿½ê¡¡¡Ê11:45³«¾ì/12:30¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
£2024Ç¯9·î22Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°Ë¿½ê¡¡¡Ê17:15³«¾ì/18:00¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë
¢¨¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¡¢¤ªÅÁ¤¨¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨ÅöÆü¤Ï¤ª¼ê»æ¤Î¤ß¡¢¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÀéÍÕæÆÌé¤ØÄ¾ÀÜ¤ª¼ê»æ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¢¨Ä¾ÀÜ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÍ¹ÊØÄê·¿Æâ¤ÎÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤â¤·¤¯¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕæÆÌé 1st Single È¯ÇäµÇ°SPECIALÀ¸ÇÛ¿®
ÇÛ¿®URL¡§https://youtube.com/live/5PLPlyyPKAQ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÀéÍÕæÆÌé ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡ÀéÍÕæÆÌé ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡ÀéÍÕæÆÌé ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë