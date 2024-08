ディーアイジーは、DIGMODEL 玩戯丸シリーズ4種の予約受付を開始しました。

発売は2024年10月予定です。

ディーアイジー「DIGMODEL 玩戯丸シリーズ4種」

■DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ガンギマル

ディーアイジーは、DIGMODEL 玩戯丸シリーズ4種の予約受付を開始。

発売は2024年10月予定です。

【商品説明】

玩戯丸(ガンギマル)とは…

古代ウィンガ神を祀る遺跡から発掘されたマシンを乗りこなし、各地で勃発するテロを鎮圧する正義の組織。

テロは昼夜陸海空を問わず頻発し、メカによるものだったり怪獣によるものだったり様々な様相を成す。

マシンはウィンガ神のパワーを源としたウィンガシンシステムにより合体変形が可能なので、その時の敵に対して最適な形態に合体変形して戦う。

DIGMODEL 玩戯丸シリーズは、彩色済みプラスチック組立キットのため、塗装不要、組み立てるだけで精巧なフルカラーモデルが完成します。

コンパクトなかわいいサイズ感ながらも、広可動、合体変形を実現。

豊富なジョイントパーツを使って自由な組み合わせで、様々な形態に合体変形可能!付属のパイロット(1体)は5台の各マシンに搭乗可能です。

■DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ガンギマル ―レオンガ神―

第1弾の「爆裂合体ガンギマル」と第2弾の「爆裂合体ドストライ」を合わせてぜひ楽しめます!

ウィンガ神の力で滅ぼせ!悪を!ウィンガシンシステムで合体だ!

■DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ドストライ

■DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ドストライ ―レオンガ神―

―レオンガ神―は玩具レビューYouTuberのレオンチャンネルとのコラボマシン!コラボVer.専用カラーとして、レオンチャンネルの赤カラーをベースに、5台のマシンに5色のメンバーカラーを施しました。

専用パーツ、レオンマークとベルトバックルも付属。

ヒーロー感あふれる変形合体マシンです。

■合体例

【商品情報】

商品名 :DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ガンギマル

発売月 :2024年10月予定

価格 :2,980円(税抜)/3,278円(税込)

材質 :ABS

カテゴリ :彩色済プラスチック組立キット

本体全高 :約73mm(合体時)

対象年齢 :15歳以上

企画・製造・発売元:ディーアイジー

ライセンス :(C)Takashi Aikawa/DIG corp.

商品名 :DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ガンギマル ―レオンガ神―

発売月 :2024年10月予定

価格 :3,480円(税抜)/3,828円(税込)

材質 :ABS

カテゴリ :彩色済プラスチック組立キット

本体全高 :約73mm(合体時)

対象年齢 :15歳以上

企画・製造・発売元:ディーアイジー

ライセンス :(C)Takashi Aikawa/DIG corp.

(C) UUUM

商品名 :DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ドストライ

発売月 :2024年10月予定

価格 :3,600円(税抜)/3,960円(税込)

材質 :ABS

カテゴリ :彩色済プラスチック組立キット

本体全高 :約90mm(合体時)

対象年齢 :15歳以上

企画・製造・発売元:ディーアイジー

ライセンス :(C)Takashi Aikawa/DIG corp.

商品名 :DIGMODEL 玩戯丸 爆裂合体ドストライ ―レオンガ神―

発売月 :2024年10月予定

価格 :3,900円(税抜)/4,290円(税込)

材質 :ABS

カテゴリ :彩色済プラスチック組立キット

本体全高 :約90mm(合体時)

対象年齢 :15歳以上

企画・製造・発売元:ディーアイジー

ライセンス :(C)Takashi Aikawa/DIG corp.

(C) UUUM

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 広可動・自由な組み合わせの合体変形を実現!ディーアイジー「DIGMODEL 玩戯丸シリーズ4種」 appeared first on Dtimes.