神奈川県横須賀市の歯科クリニック、はる小児歯科・矯正歯科クリニック 横須賀は、歯並びを悪くする原因を改善する教室『HARUスクール』を毎日開校します。

はる小児歯科・矯正歯科クリニック 横須賀『HARUスクール』

歯並びが悪くなる原因を改善する教室HARUスクール

神奈川県横須賀市の歯科クリニック、はる小児歯科・矯正歯科クリニック 横須賀は、歯並びを悪くする原因を改善する教室『HARUスクール』を毎日開校。

◆『HARUスクール』とは?

保険診療で受けられる小児向けの教室です。

歯並びが悪くなる原因を改善するために、自分の体と食事のことを学び、お口の機能をトレーニングで鍛え、歯磨きの練習を行なっていきます。

同院の歯科衛生士・管理栄養士・保育士が担当し、毎月テーマを変えて行っている教室です。

HARUスクールに通うと、お子さんのここが変わります。

(1)生涯を通してむし歯にならないお口をつくる

(2)歯並びが良くなる

(3)好き嫌いなく食事をおいしく食べられるようになる

食育の様子

◆歯並びが悪くなる原因を改善するために、HARUスクールでは下記のことを行います。

・自分の体と食事のことを学ぶ

自分の体は、自分が選び食べたものでできています。

自分の臓器や食べものが体のどこに行ってどんなふうに働いているのかなど、体の仕組みを学ぶことでむし歯予防はもちろんのこと、生涯病気にならない体を手に入れます。

・お口の機能を鍛えるトレーニング

歯並びが悪くなる原因には様々な要因があります。

その一つとしてあげられるのが、呼吸方法や舌・唇など口周りの筋肉の使い方が間違っていることです。

呼吸と飲み込み、この2つがそれぞれ骨格の成長や歯並びに影響を及ぼします。

・歯磨き練習

歯磨きの仕方や必要性を知ることで自ら歯磨きをする習慣をつけます。

歯磨きの様子

◆HARUスクールについて

開校日 :毎日

開校時間:15:30〜16:30/16:00〜17:00/17:00〜18:00/17:30〜18:30

※日にちによって開催時間が異なります

対象年齢:4歳以上

金額 :保険診療で行っています

定員 :20名/回

予約方法:お電話またはLINEにてお申し込みください

◆今後のHARUスクールの内容(予定)

8月:カラダの話『目・鼻・耳』

食べるの話『夏野菜』

トレーニング『ガムトレーニング』

9月:カラダの話『口・歯』

食べるの話『朝ごはん』

トレーニング『引っ張って飲む』

10月:カラダの話『筋肉』

食べるの話『さつまいも』

トレーニング『風船』

◆HARUスクールに参加した保護者の声

・以前はおかしやジュースばかりだったが「これはむし歯になるね」と少し意識するようになった。

・むし歯や歯についての知識が増えて話してくれるようになった。

・食べるものを自分で気にするようになった。

・歯ブラシを嫌がることが減った。

・お菓子など食べる時、「これむし歯になりやすい?」など本人は意識するようになった。

◆クリニック情報

医療法人社団こころは はる小児歯科・矯正歯科クリニック 横須賀

所在地 : 〒238-0315 神奈川県横須賀市林1-23-5 川名ビル2階

TEL : 046-855-0826

診療時間: 月・火・木・金 9:30〜13:00/15:30〜18:30

土 9:30〜12:30/14:30〜17:00

休診日 : 水・日・祝日

診療科目: 予防歯科/一般歯科/小児歯科/矯正歯科/マタニティ外来

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歯並びを悪くする原因を改善!はる小児歯科・矯正歯科クリニック 横須賀『HARUスクール』 appeared first on Dtimes.