14日、大井競馬場で行われた第58回黒潮盃(3歳・重賞・ダ1800m・1着賞金1700万円)は、中団後方から早めに3番手に上がり、直線で脚を伸ばした御神本訓史騎手騎乗の1番人気ダテノショウグン(牡3、大井・森下淳平厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気シシュフォス(牡3、船橋・佐藤裕太厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分54秒9(良)。

さらに1馬身差の3着に5番人気ムットクルフェ(牡3、大井・的場直之厩舎)が入った。なお、3番人気マコトロクサノホコ(牡3、船橋・川島正一厩舎)は4着に終わった。

勝ったダテノショウグンは、父バンブーエール、母ウートゥルメール、その父マンハッタンカフェという血統。これで無傷の7連勝。東京ダービー出走組も相手にせず、重賞2勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆ダテノショウグン(牡3)

騎手:御神本訓史

厩舎:大井・森下淳平

父:バンブーエール

母:ウートゥルメール

母の父:マンハッタンカフェ

馬主:鈴木 雅俊

生産者:大北牧場

【全着順】

1着 ダテノショウグン 1人気

2着 シシュフォス 2人気

3着 ムットクルフェ 5人気

4着 マコトロクサノホコ 3人気

5着 オーウェル 7人気

6着 ケンタッキースカイ 4人気

7着 イモノソーダワリデ 8人気

8着 ミライヘノシンゲキ 10人気

9着 サーマウント 6人気

10着 スマイルナウ 9人気

11着 クリコマ 11人気

12着 バハマフレイバー 12人気