高速道路が定額で乗り放題！HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×北海道の翼AIRDO搭乗者限定プラン

NEXCO東日本北海道支社と、AIRDOは、ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×北海道の翼AIRDO搭乗者限定プラン」の販売期間を、2024年3月31日(月)までに延長します。

NEXCO東日本北海道支社「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×北海道の翼AIRDO搭乗者限定プラン」

北海道内の空港に到着するAIRDO便(※1)を利用される方を対象に、高速道路が定額で乗り放題となる高速道路割引商品です。

10月1日利用開始分からの価格について見直しを行い、通常の「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす(A期間)※」では、普通車4日間10,700円のところ、本プランでは7,700円、軽自動車等(二輪含む)4日間8,100円のところ、6,200円で利用できる大変おトクなプランとなっています。

ETC車載器付きレンタカーを利用する場合でも、お客さま自身のETCカードを使用することで、本プランを利用できます。

※1 AIRDO就航地:仙台・羽田・名古屋・神戸・福岡

また、アンケート回答キャンペーンも引き続き実施します。

本プラン利用後、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で「東京(羽田)-札幌(新千歳)線 往復航空券」や「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼントします。

AIRDOと高速道路を利用いただき、北海道旅行を存分に楽しめます。

※令和6年8月現在発売中の「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす(A期間)」との比較。

1. 商品概要

<商品名>

ドラ割「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす×北海道の翼AIRDO搭乗者限定プラン」

<価格>

普通車 7,700円/4日間

軽自動車等(二輪含む) 6,200円/4日間

※本プランは、ETC利用のお客さまが対象です

<対象車種>

普通車・軽自動車等(二輪含む)

<販売期間>

令和6年7月31日(水)14時〜令和7年3月31日(月)

※AIRDO便への搭乗日当日までに本プランのお申し込みが必要です。

また、搭乗日当日に本プランを利用開始になる場合は、高速道路の利用前までに申し込みへ。

<利用期間>

令和6年10月1日(火)〜令和7年4月3日(木)

※本プランの最終利用開始日は、令和7年3月31日(月)です。

※令和6年12月26日(木)〜令和7年1月5日(日)は利用停止期間としています。

<申込方法>

1.AIRDO公式Webサイト(https://www.airdo.jp/)にて北海道内の空港に到着する便の航空券を予約・購入してください。

※本プランの販売開始前に、対象の航空券を予約・購入されている場合も利用できます。

※AIRDO便名での搭乗分に限ります。

2.AIRDO公式Webサイト内「予約詳細」ページで表示されるポップアップ画面から本プランの予約・購入に進み、利用になるAIRDO便の搭乗日当日までに本プランをお申し込みください。

「予約詳細」ページは、『予約確認』または『My AIRDO会員のマイページ』から確認できます。

なお、お申し込みの際は、本プランの利用開始日を搭乗日当日または翌日としてください。

また、搭乗日当日から本プランを利用開始になる場合は、高速道路の利用前にお申し込みをお済ませください。

3.北海道到着後、高速道路を利用いただき、北海道でのドライブを楽しめます。

<対象エリア>

北海道内すべての高速道路

<特典>

北海道内各地の事業者様ご協力のもと、高速道路を降りて立ち寄りたくなる利用者限定特典を用意されました。

1.シーニックバイウェイ北海道の各ルートにある施設で日帰り入浴割引等のサービス

2.対象の道内宿泊施設・周辺施設で特別プランを用意

3.アウトレットを含む道内商業施設で割引等のサービス

4.対象レンタカー会社でノベルティプレゼント等のサービス

5.道外就航フェリー・対象遊覧船・離島航路フェリーに割引価格でのご乗船等のサービス

6.道内の飲食店等で嬉しいサービスが受けられる地域寄り道特典

※特典施設と利用条件は、「道トク」専用ページを確認してください。

※特典施設は変更となる場合があります。

最新の特典施設は専用ページより確認してください。

<注意事項>

利用期間中の通行料金の合計が本プランの料金に満たない場合でも、料金の返金は行いません。

2. アンケート回答キャンペーン

本プランの利用後、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で「東京(羽田)-札幌(新千歳)線 往復航空券」や「AIRDOオリジナルグッズ」をプレゼントします。

アンケート回答方法は、「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす セットプラン」専用ページで後日発表しました。

なお、2024年10月1日(火)以降に利用されたお客さまのアンケート回答は、同日に受付を開始する予定です。

【プレゼント内容】

・東京(羽田)-札幌(新千歳)線 往復航空券…3名様

・AIRDOオリジナルグッズ…7名様

プレゼントイメージ

※写真はイメージです

