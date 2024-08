オス猫がドレス姿が話題！MashRoom Cafe「いや乙女かよ」ファンアート募集

ソニー・クリエイティブプロダクツは、著作権者に許諾を得たファンアート(二次創作)のグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』において、まるで乙女のようなドレス姿のオス猫のX投稿画像が33万いいねと大きな話題となった「いや乙女かよ」のファンアートを一般より募集し、同グッズの販売を開始しました。

MashRoom Cafe「いや乙女かよ」ファンアート募集

■「いや乙女かよ」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

・募集期間:2024年8月14日(水)12:00〜2024年10月31日(木)12:00

・販売期間:2024年8月14日(水)12:00〜2024年12月27日(金)12:00

※本企画で投稿頂くファンアートの著作権は同アートを制作したクリエイターに帰属します

その他詳細は下記『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

募集ページ:

https://mashroomcafe.com/content/46

■いや乙女かよ

ナレーター/ラジオDJ/文筆の宗方 脩氏が自身のX(@Shooster02Radio)で2024年6月1日(土)に投稿した飼い猫の画像が「可愛すぎる」「これは乙女だ」「ワンピース着てるみたい」と33万いいねを獲得し、同時に多くのファンアートが描かれるなど、大きな話題となっています。

■MashRoom Cafeとは

ファンアート(二次創作)のグッズをどなたでも販売・購入できるオンラインストアです。

グッズが購入されると投稿者に一定の報酬が支払われます。

オンデマンドなので在庫のリスクはありません。

また本ストアではオリジナルアートの販売・購入も可能となっています。

オンラインストアの詳細については以下、公式サイト・公式SNSより確認してください。

