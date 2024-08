手のひらサイズ＆レバーを引くだけ！エジソンママ「ごきげん鼻水すいとるん」

ベビー用品ブランド「エジソンママ」は、コンパクトな真空ポンプ式の進化モデル【ごきげん鼻水すいとるん】を8月下旬に発売します。

エジソンママ「ごきげん鼻水すいとるん」

コンパクトなのにパワフル吸引「ごきげん鼻水すいとるん」

商品名 : ごきげん鼻水すいとるん

希望小売価格: 1,650円(税込)

対象月齢 : 0ヶ月ごろ〜

カラー : ブルー

発売日 : 2024年8月下旬

■開発背景〜手動鼻水吸引器の新提案。

手軽さと、コンパクトさを両立させた真空ポンプ式の進化モデル

お鼻が小さく、少しの鼻水で鼻づまりをしてしまう赤ちゃん。

お鼻が詰まっている状態は、赤ちゃんも不機嫌となり、寝つきも悪くなってママ・パパも心配になります。

鼻水吸引器は、電動式・口吸い・スポイト・真空ポンプ式・置き型など様々な選択肢があり、ぴったりのものを見つけるのは難しいという声がママたちからよくあがります。

そこで、選ぶ基準として重要視されている“パワフルな吸引力”の真空ポンプ式をベースに、新たな形の鼻水吸引器が開発されました。

従来の真空ポンプ式は、ポンプの大きさが目立つものが主流ですが、持ち運びやすいコンパクトさと、操作性の高さを目指した進化モデルが誕生です。

今回の「ごきげん鼻水すいとるん」は、手軽に、家族みんなで快適に過ごせるよう、育児の必需品の1つとして新たに提案したい鼻水吸引器となりました。

■商品特徴

〈ポイント1:コンパクト・パワフル・静音吸引の真空ポンプ式〉

お子様もびっくりしない静音操作

電動式や大型のポンプ式と比べて、お子様が怖がる大きな音を出さず、静音で操作が可能。

そのため赤ちゃんの睡眠時にも吸引が可能で、眠りを妨げずにパワフルな吸引ができます。

また手のひらに収まるほどのコンパクトサイズなので、持ち歩きにも便利。

〈ポイント2:普段のお手入れは2パーツだけ。お手入れが楽なシンプル設計〉

ママ・パパが嬉しいシンプル設計

全パーツ水洗い可能ですが、普段は2パーツ(ノズル・タンク)のみ洗浄すればすぐに使える状態に。

組み立て工程も少なく、シンプルな設計です。

お鼻に直接あてるノズル部分は、やわらかなシリコン素材です。

小さなお子様のお鼻にしっかりと密着するので、吸引力を逃しません。

〈ポイント3:いつでもどこでも指先だけで操作可能。レバーを引いて吸引力を調整〉

吸引力が調整しやすいレバー式、持ち運びも可能

手が小さい人や、産後のママの弱くなった手首に負担がかからないよう、少ない力でも操作できるレバー式ポンプを採用。

指先でレバーを引くだけで、鼻水の状態にあわせて吸引力の調整が簡単にできます。

電源不要なので、場所を選ばずいつでも使用可能。

パッケージがそのまま収納袋として継続的に使えるので、保管や携帯にも便利です。

