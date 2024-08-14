【北海道スプリントC】JRAエートラックスは5枠6番
8月15日（木）に門別競馬場で行われる、北海道スプリントカップ（Jpn3・3歳・ダ1200m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。交流重賞を含む 3連勝中のエートラックスは5枠6番へ。兵庫チャンピオンシップを勝利して現時点では3歳のダートチャンピオン。実績的にもここで負けるわけにはいかない。発走は15日（木）20時。
1-1
ジョーローリット
牝3・54.0・岩田康誠
中竹和也・栗東
2-2
オスカーブレイン
牡3・56.0・阿部龍
角川秀樹・北海道
3-3
ティントレット
牡3・56.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
4-4
ピコイチ
牡3・56.0・落合玄太
田中淳司・北海道
4-5
エスカル
牡3・56.0・松山弘平
森秀行・栗東
5-6
エートラックス
牡3・57.0・鮫島克駿
宮本博・栗東
5-7
リコーシャーマン
牡3・56.0・小野楓馬
川島洋人・北海道
6-8
トラジロウ
牡3・56.0・桑村真明
角川秀樹・北海道
6-9
ヴィヴィアンエイト
牝3・54.0・服部茂史
斉藤正弘・北海道
7-10
チカッパ
牡3・56.0・武豊
中竹和也・栗東
7-11
オソレ
牡3・56.0・吉本隆記
斉藤正弘・北海道
8-12
ストリーム
牡3・56.0・岩橋勇二
田中淳司・北海道
8-13
デュアルロンド
牡3・56.0・松井伸也
佐久間雅・北海道