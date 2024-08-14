¡ãµÁ²ÈÂ²¤È²ñ·×¥Ð¥È¥ë¡äµÁËå¤¬Å·¤×¤é¤ò¾¡¼ê¤ËÇã¤¤¡¢¤½¤Ã¤È¥ì¥·¡¼¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âå¶â¤ÏÃ¯¤¬Ê§¤¦¤Î¡©
½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤á¤ó¡£¿å¤Ç¤·¤á¤¿Îä¤¿¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¡¢¤Î¤É±Û¤·¤â¤è¤¯¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àµÁËå¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËµÁËå¤¬Å·¤×¤é¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂå¶â¤òµÁÊì¤Ï¡ÖÄ¹ÃËÉ×ÉØ¤¬Ê§¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏµÁËå¤À¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÁËå¤Ï¡Ö¤À¤ì¤«Ê§¤¨¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÅ·¤×¤é¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ëµî¤é¤ì¤Æ4¡¢5Æü¡£¤À¤ì¤¬Ê§¤¦¤Ù¤¡©¡Ù
Å·¤×¤é¤Ï¼êÅÚ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©
¤³¤ÎÆü¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÅ·¤×¤é¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏµÁËå¤µ¤ó¡£¡ÖÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÁËå¤µ¤ó¤¬Ê§¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØµÁËå¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥è¥·¡ª¡Ù
¡ØµÁËå¤Î¼êÅÚ»º¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢µÁËå¤¬Ê§¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù
Å·¤×¤é¤Ï¼êÅÚ»º¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤á¤ó¤òè§¤Ç¤¿¤ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢¿åÆ»Âå¡¢¥¬¥¹Âå¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼ê´ÖÄÂ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡µÁËå¤µ¤ó¤À¤±¤¬Â¿¤¯Ê§¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥±¡¼¥Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê²¿±ß¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ù
¡Ø¥ì¥·¡¼¥È¤òÃÖ¤¯µÁËå¤Î´¶³Ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤é¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÎµÁËå¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤á¤ó¤ò½ë¤¤Ãæ¡¢è§¤Ç¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÏ«ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÂçÎÌ¤ÎÌôÌ£¤ò¹ï¤à¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤Î¾å¡¢¾¡¼ê¤ËÇã¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿Å·¤×¤éÂå¤âÊ§¤¨¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
µÁÊì¤¬Ê§¤¦¡©¤½¤ì¤È¤â³ä¤ê´ª¡©
µÁËå¤µ¤ó¤ËÊ§¤¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤¬Ê§¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤óÊ§¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¥ì¥·¡¼¥È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ÙËâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù
¡ØµÁÊì¤¬Ê§¤¨¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡£¥±¥Á¤À¤è¤Í¡Ù
Â©»Ò²ÈÂ²¤ÈÌ¼²ÈÂ²¤¬²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ï¥É¥ó¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬Ê§¤¨¤Ð¡¢»ö¤Ï´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢Â¹¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿Æ¤¬Ê§¤¦¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ê¿Åù¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢µÁÊì¤µ¤ó¤ÈµÁËå¤µ¤ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î3²ÈÄí¤ÇÊ¿Åù¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡¢¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê³ä¤ê´ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤¹¤Í¡£
¡Ø¿Í¿ô¤Ç³ä¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ïº£²ó¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¡¢¼¡²ó¤ÏµÁËå¤ËÊ§¤ï¤»¤ë¡Ù
¡Ø¼êÅÚ»º¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏµÁËåÉéÃ´¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Á´¿©Èñ¤ò¹ç»»¤·¤Æ³ä¤ê´ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤á¤ó¡¢ÌôÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¤ßÊª¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÁËå¤µ¤ó¤Î»ý»²¤·¤¿Å·¤×¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶â³Û¤ò¹ç»»¤·¤Æ¡¢3²ÈÄí¤Ç³ä¤ë¡£¤½¤ì¤â°ì¤Ä¤Î²ò·èË¡¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³ä¤ê´ª¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÀÚ¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È»Ä¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¥´¥ßÈ¢¤Ø¡ª¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡©
¥Ô¥é¥Ô¥é¤È¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ý¥¤¤Ã¤È¥´¥ßÈ¢¤Ø¡ª¡¡¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤é¡©¡¡²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¼êÅÚ»º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿´é¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ù
¡Ø¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Î°ìÂò¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Î¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆµÁËå¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¡Ù
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥ì¥·¡¼¥È¤òµÁÊì¤ÎÀÊ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Ó¶È¤ò¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤â¡£¥ì¥·¡¼¥È¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë°ÒÎÏ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ê·»¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡¡ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤Í¤ÈÅ£¤ò¤µ¤¹
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÉáÄÌ¤ÏÁêÃÌ¤Ê¤·¤ËÇã¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤À¤È»×¤¦¤è¤Í¡£¤Ç¤âÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Öº£ÅÙ¤ÏÁêÃÌ¤Ê¤·¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÊ§¤ï¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ù
µÁÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÁËå¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤«¤é¤Ï»öÁ°¤Ë¡Ö»ý¤Á´ó¤ê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤ò¤·¤¿¤ê¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡û¡û¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡û¡û¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤óµÁÊì¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£