【セブン】くまのプーさんの「まんまる焼き」出るよ〜！新作デザイン＆シールがかわいすぎる...。

バンダイ キャンディ事業部は、2024年8月16日から全国のセブン-イレブン店舗で、「くまのプーさん まんまる焼き 2024」を数量限定で販売します(一部店舗を除く)。

シールは全10種

昨年販売されて大好評だった「くまのプーさん」のまんまる焼きが、「くまのプーさん まんまる焼き 2024」として、リニューアルして再登場します。

オリジナルデザインの焼き印が押された、まんまるな見た目がかわいい今川焼きです。カスタード味のクリームが入っており、もちもちした生地がたまりません(はちみつは不使用)。

オリジナルデザインの焼き印は全6種です。昨年販売された3種のほかに、食べるのがもったいなくなってしまうような、かわいいデザインが新たに3種加わりました。

さらに、ファンにはたまらない、くまのプーさんの世界観が楽しめるシールが付いています。リニューアルされたデザイン全10種の中から、ランダムで1種入っています。

価格は237円です。

一部店舗を除く、全国のセブン-イレブン店舗のチルドスイーツコーナーで販売します。

数量限定のため、なくなり次第販売終了です。

※価格はすべて税込です。

(C)Disney.Based on the"Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

東京バーゲンマニア編集部