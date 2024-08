13日、イングランド代表MFコール・パルマーはチェルシーと新契約を結び、契約期間を2033年まで延長したようだ。クラブ公式サイトが伝えている。



マンチェスター・シティの下部組織出身であるパルマーは2023年9月にチェルシーへの完全移籍を決断。すると加入1年目から公式戦46試合に出場して25ゴール15アシストを記録するなど大活躍を見せ、リーグ年間最優秀若手選手賞やクラブ最優秀選手賞に輝いた。





Calm. Composed. Cole.



This Palmer strike has been nominated for the @PremierLeague Goal of the Season.