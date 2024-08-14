¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥á¥À¥ëÎô²½ÌäÂê¤Ç¿·¤¿¤ÊàÈï³²¼Ôá¡ÖÈá»´¤Ê¾õÂÖ¡×¡ÖÎ¾ÌÌ¤Ë½ý¤ä¹õ¤¤À÷¤ß¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ëÎô²½ÌäÂê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊàÈï³²¼Ôá¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£Æ±ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¥»¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î¾õÂÖ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¤½¤Î¥á¥À¥ë¤Î¾×·âÅª¤Ê¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¥È¥¥ó¤Ï¡ÊÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ì¸Ä¿Í¤Ç¡ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£²½µ´Ö¸å¤Ë¥á¥À¥ë¤ÎÈá»´¤Ê¾õÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡×¡ÖÈà¤ÏÆ±¤¸¤¯ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¸¥ã¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ê¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤ä¥¤¥í¥Ê¡¦¥Þ¡¼¥Ï¡Ê£·¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¼«¿È¤Î¥á¥À¥ë¤Î¼Á¤ÎÎô²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥È¥¥ó¤Ï£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥á¥À¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë½ý¤ä¹õ¤¤À÷¤ß¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Îô²½¤Î¾õ¶·¤ò²èÁüÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£