米テキサス州の高速道路で11日夜、車2台が衝突する事故が発生し、横転した車から3人が投げ出された。現場ではその後、オムツ姿でよろよろと歩く幼児2人の姿が捉えられ、その動画がXに投稿されると怒りの声が相次いだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の動画を見る】11日夜、テキサス州フリーポートの州間高速道路10号線で衝突事故が発生し、横転を繰り返したジープから大人1人、幼児2人が投げ出された。

そして日本時間12日、同州ハリス郡保安官事務所の保安官エド・ゴンザレス氏(Ed Gonzalez)はXで、投げ出された3人が病院に搬送されたこと、別の車の運転手と同乗者には怪我がなかったことを報告した。ところが14日には、別のXユーザーがジープから投げ出されて呆然とする“オムツ姿”の幼児2人を捉えた動画を投稿したことで、この事故は大きな注目を集めた。動画では、オムツだけをつけて四つん這いになっている幼児が自分で立ち上がって歩き始め、大人が駆け寄って抱き上げるのが見て取れる。また、もう1人のオムツ姿の幼児にも別の男性が近付き、怪我がないかを確認しているようで、「2人は自分で立ち上がった。これはいい兆候」という説明があった。さらにハリス郡保安官事務所ものちに、「病院に搬送された3人の状態は良好」と伝えた。なお、幼児2人が事故当時にチャイルドシートを使用していたかどうかについては現在調査中とのことだが、動画にはひっくり返ったジープと衝突したと思われる白い乗用車も映し出されており、視聴者からは次のようなコメントが寄せられた。「あのようなひどい事故で、子供たちは本当にラッキーだった。」「チャイルドシートもシートベルトもしていなかったのでしょうね。これは犯罪よ。」「運転手は子供を危険に晒した罪で逮捕されるべき。」「怒りを感じる。」「奇跡だわ。神様が見守っていてくれたに違いない。」「子供たちが助かって本当に良かった。」ちなみに今年4月には中国で、まだハイハイしかできない赤ちゃんが雨降る夜に家を抜け出し、交通量が多い道路に飛び出した。幸いにも赤ちゃんは無事だったが、当時の様子は監視カメラが捉えており、母親に対して「あまりにも無責任」などと厳しい声があがっていた。画像は『Dallas Texas TV X「Two toddlers, still in their diapers, walked away fine after being ejected from a Jeep that had flipped on a Texas highway」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)