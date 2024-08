中嶋イッキュウ2nd Mini Album『LOVE』

2024年9月25日(水)発売

IQSU-1931 \2,200(本体価格\2,000+消費税)

1. LOVE

2. EFFECT

3. あな

4. By my side

5.未成年

5月29日に発売された中嶋イッキュウ初のソロアルバム『DEAD』の中から、「MILK」のミュージック・ビデオが公開された。会社員に扮した中嶋イッキュウが、退勤後の帰り道を描いた映像作品だ。あわせて、2024年9月25日(水)に2ndソロミニアルバム『LOVE』がリリースされることも明らかとなった。「M-2 EFFECT」「M-4 By my side」ではプロデューサー兼ベーシストとして中尾憲太郎(NUMBER GIRL)、dr.ビートさとし(skillkills)、Synth & ArrangeにAcidclankが参加しており、Cwondo(近藤大彗 / No Buses)が「M-1 LOVE」「M-3 あな」のトラック制作とミックスを担当しているという。『LOVE』のラストを飾る「M-5 未成年」ではピアノに西野恵未を迎え、tricotのキダ モティフォ(G)も参加を果たしている。