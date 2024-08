小林私が8月16日に発売する4thアルバム『中点を臨む』の全曲試聴トレーラーを公開した。本アルバムは、昨年10月から2期連続でタイアップとなったTVアニメ『ラグナクリムゾン』EDテーマ「鱗角」「空に標結う」、ライブでは既に披露されており音源化が待ち望まれていた「加速」「スパゲティ」「落日」「秋晴れ」「冷たい酸素」、気鋭のマルチクリエイター Mega Shinnosukeが作詞曲・ミュージックビデオ・ジャケット写真まで完全プロデュースした新曲「私小林(produced by Mega Shinnosuke)」など、小林私が様々なアプローチで制作に挑んだ8曲が収録されている。

『中点を臨む』



発売日:2024年8月16日発売

予約:https://kobawatashi.lnk.to/ChutenwoNozomuPR

購入(KING e-SHOP):https://kingeshop.jp/shop/artist/artist.aspx?artist=46422

品番:NKCD-10510

価格:

通常盤 3,300円(税込)

限定オリジナルトートバッグ+CD盤 6,600円(税込)※CDの収録内容は共通



収録曲

1.空に標結う

2.私小林(produced by Mega Shinnosuke)

3.秋晴れ

4.落日

5.冷たい酸素

6.スパゲティ

7.加速

8.鱗角

小林私POP UP SHOP

開催期間:2024年8月16日(金)〜8月28日(水)

所在地:"meee" Gallery Tokyo

〒165-0026 東京都中野区新井1-23-24

ホームページ:https://www.meee.jp/

<小林私ワンマンツアー「詩情充つ外殻」>

2024年

9月7日(土) 大阪・味園ユニバース

開場 17:00 / 開演 18:00 自由席

お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 ※日祝休)



9月14日(土) 仙台・誰も知らない劇場

開場 17:30 / 開演 18:00 指定席

お問い合わせ:キョードー東北 022-217-7788 (平日13:00〜16:0/土曜日10:00〜12:00)



9月28日(土) 東京・ヒューリックホール東京

Guest:Mega Shinnosuke

開場 17:00 / 開演 18:00 指定席

お問い合わせ:サンライズプロモーション東京 TEL:0570-00-3337(平日12:00〜15:00)



主催:KING RECORDS/HEROIC LINE

制作:Intergroove Productions inc



チケット

料金:4,800円

https://l-tike.com/kobayashiwatashi/

関連リンク

◆小林私 オフィシャルサイト

さらに、アルバム発売を記念して8月16日から開催となる「小林私POP UP SHOP」の詳細も明らかとなった。アルバムやPOP UP SHOP限定グッズの販売のほか、アルバムジャケットの候補作品を含む油絵原画の展示が行われる。POP UP SHOPに関する情報は、追って公式SNSでもアナウンスされる。なお、小林私は9月から東京・大阪・仙台の3か所を巡るワンマンツアーの開催が決定している。現在絶賛チケット一般販売中だ。