1990年から1996年にかけて『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載されていた井上雄彦さんによる漫画『SLAM DUNK(スラムダンク)』。国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を超え、連載終了から30年以上経った現在も根強いファンを獲得しています。そんな人気作を原作としたアニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』は、2022年12月3日に公開され、興行収入は158億円を超える大ヒットに。2023年の日本における邦画と洋画を合わせた全体の興行収入1位を記録しました。

渋谷スクランブル交差点に「湘北高校バスケ部」降臨!

公式グッズエリア「LOCKER ROOM」

まるで湘北高校バスケットボール部の部室のよう

そして、国内外で旋風を巻き起こした同作の復活上映が、8月13日から全国300館以上の映画館でスタートします!さらに、復活上映を記念したイベント「THE FIRST SLAM DUNK “COURT”」が8月9日から東京都・渋谷の「SHIBUYA TSUTAYA」で開催されています。大の“スラダンファン”の筆者も、現地に行ってみました!渋谷駅前の渋谷スクランブル交差点のシンボルともいえる「SHIBUYA TSUTAYA」。スクランブル交差点を横断する前から、『SLAM DUNK』のただならぬオーラを感じるディスプレイが目に飛び込んできます。「SHIBUYA TSUTAYA」1階には、バスケットコートを再現し、あの“湘北VS山王”の試合の熱量を追体験できる空間「COURT」が広がっています。湘北&山王メンバーのド迫力のキャラクターパネルに囲まれたバスケットコート。大きなスクリーンに映し出されるのは、湘北VS山王の息を吞むような試合シーン。ゴールには、シュートの軌道を表すボールのオブジェも。誰が、どの場面で放ったシュート……!? 無性に映画を見直したくなります。残念ながら今回は体験できなかったのですが、宮城リョータのように、手のひらに「No.1ガード」の文字を記す体験ができるスタンプコーナーもあるとのこと。また、この日は、「SANNOH」ロゴ入りうちわが配布されていました! 日によっては、赤地に「SHOHOKU」ロゴのうちわが配布されています。この日、開店と同時に入場したにもかかわらず、多くの人が行列を成していたのは、試合前の選手たちのロッカールームをイメージしたグッズエリア「LOCKER ROOM」。販売商品は、映画関連本や原作漫画のほか、キャラクターフィギュア、キーホルダー、Tシャツ、タオルなどです。復活上映に合わせて登場した『THE FIRST SLAM DUNK』劇場オリジナルグッズ新商品は、東映アニメーションオフィシャルストアのほか、全国の一部劇場のみで販売されており、「LOCKER ROOM」で購入することはできませんが、店内にはユニフォームやジャージも展示されているため、実際に商品を手に取って見ることができます。実際に選手が使っているような雰囲気が漂うロッカーや湘北メンバーや山王メンバーのフィギュアが並べられたロッカーなど、試合前の空気を感じることができます。湘北のチームカラーである「赤」と対照的な、山王の「白」。ロッカーからも“王者の貫禄”を感じます……。さらに、一部の映画作品公式グッズに加えて、復活上映のムビチケカードも販売されています。ちなみに7階では、体育館の床材をリユースしたビジュアルボードなどが展示され、『THE FIRST SLAM DUNK』のこれまでのグラフィックが一堂に会する空間「GALLERY」と「CAFE」エリアも。部活に打ち込む学生のお弁当をイメージした「部活弁当」やオリジナルメニュー「安西先生あんまん」「高宮カレーまん」が数量限定で販売されるのですが、入場チケットはすでに完売。残念ながら、当日券の販売もないとのことです(※8月14日時点)。映画『THE FIRST SLAM DUNK』の世界観を体験できる貴重なイベント。再上映鑑賞と併せて、ぜひ足を運んでみてください!「THE FIRST SLAM DUNK “COURT”」開催期間:2024年8月9日〜9月1日開催場所:東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 1階 SHIBUYA IP SQUARE(SIPS) A営業時間:10〜22時※参加無料※イベント期間は、「WEB事前予約」「当日整理券配布」など、入場に制限がかかる場合があります。最新の情報はSHIBUYA TSUTAYA公式X(旧Twitter)で確認してくださいこの記事の筆者:福島 ゆき プロフィールアニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は5年。