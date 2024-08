ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年8月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年8月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月も「おさるのジョージ」のかわいいグッズがセガプライズから続々登場!

「ジョージ」がすやすや眠る姿の大きなぬいぐるみや、”赤いほっぺ”の「ジョージ」がかわいいぬいぐるみリュックなど、全4種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ スーパーラージぬいぐるみ おやすみ

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約24×23×44cm

種類:全1種(ジョージ)

すやすや眠る「ジョージ」の大きなぬいぐるみ。

手を枕にしながら気持ちよさそうに眠る「ジョージ」に心が癒やされます☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ SUMMER

投入時期:2024年8月8日より順次

サイズ:全長約10×7×21cm

種類:全3種(うきわ、海水パンツ、アロハシャツ)

夏を満喫している「ジョージ」のぬいぐるみ。

花柄の海水パンツやアロハシャツ、水玉のうきわがおしゃれです!

おさるのジョージ マスコット だっこ

投入時期:2024年8月23日より順次

サイズ:全長約7×5.5×11cm

種類:全3種(たち、すわり、ねころび)

「ジョージ」の抱っこ姿がかわいいマスコット。

嬉しそうな表情で、くまやうさぎを抱っこしています☆

おさるのジョージ 赤いほっぺ プラチナムザッカウキウキぬいぐるみリュック

投入時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約24×12×38cm

種類:全2種(あか、あお)

人気の「ジョージ」のぬいぐるみリュックが、セガオリジナルデザインの“赤いほっぺ”で初登場!

「ジョージ」を背負って、一緒にお出かけができます☆

「ジョージ」のかわいらしさいっぱいのぬいぐるみや一緒にお出かけできるリュック。

2024年8月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

