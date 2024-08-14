w.o.d.、メジャー1stアルバム『あい』収録曲「あばく」MV公開決定
w.o.d.が10月23日、メジャー1stアルバム『あい』をリリースする。先行シングル第1弾「エンドレス・リピート」に続いて、本日8月14日に先行シングル第2弾「あばく」が配信リリースとなった。
◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 画像
同楽曲のミュージックビデオが8月21日にオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されるほか、その内容が垣間見えるショート動画もSNSに随時公開予定だ。さらにはメジャー1stアルバム『あい』ティザー映像第2弾も公開となった。
■デジタルシングル「あばく」
配信リンク：https://wodband.lnk.to/abaku
■Major 1st Album『あい』
※詳細は8月21日発表予定
https://www.wodband.com/album_ai/
■＜I SEE LOVE Tour＞
11月13日(水) 兵庫・神戸太陽と虎
w/GUEST
11月15日(金) 広島CAVE-BE
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11月22日(金) 長野CLUB JUNK BOX
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11月28日(木) 静岡・浜松窓枠
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11月29日(金) 滋賀・大津U★STONE
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12月05日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
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12月13日(金) 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
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12月15日(日) 神奈川・横浜ベイホール
w/GUEST
▼2025年
2月07日(金) 岡山IMAGE
2月09日(日) 鹿児島SRホール
2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION
2月13日(木) 高知X-pt.
2月14日(金) 香川・高松DIME
2月16日(日) 京都KYOTO MUSE
2月20日(木) 宮城・仙台darwin
2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24
2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月01日(土) 大阪なんばHatch
3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
3月08日(土) 石川・金沢AZ
3月16日(日) 東京・豊洲PIT
3月23日(日) 沖縄・那覇output
▼チケット
ADV ￥4,600(+1D)
【一般発売(先着)】
●11/13〜12/15公演：10/25(土)10:00発売開始
●2/7〜3/23公演：1/11(土)10:00発売開始
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wodband/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/wodband/
・イープラス：https://eplus.jp/wodband/
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