ammo、TVアニメ『小市民シリーズ』第3弾PVにエンディングテーマ「意解けない」
ammoの楽曲「意解けない」がTVアニメ『小市民シリーズ』の第3弾PVに使用中だ。これに加えて、第6話より突入する『夏期限定トロピカルパフェ事件』のキービジュアルが公開となった。
◆ammo 動画 / 画像
『小市民シリーズ』は、直木賞作家・米澤穂信によるシリーズ累計110万部突破の青春ミステリ小説をアニメ化したものだ。「意解けない」はammoのメジャー1stフルアルバム『SONG LIE』のオープニングナンバーであり、TVアニメ『小市民シリーズ』のエンディングテーマに起用されている。
■メジャー1stフルアルバム『SONG LIE』
配信リンク：https://tf.lnk.to/songlie
【初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81084〜81085 / \4,500(税込)
Blu-ray：Zepp DiverCity＜reALITY＞ライブ映像を収録
【通常盤(CD only)】
TFCC-81086 / \2,500(税込)
▲初回生産限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲：新曲10曲
01. 意解けない (TVアニメ「小市民シリーズ」EDテーマ)
02. ナイタールーム
03. SING ALONE GOOD
04. SHI'NE
05. ルウ
06. 卒業
07. High Ace!!!
08. 愛魔性の女
09. 埃人間
10. 終わらないプレリュード
▼Blu-ray収録 ※初回生産限定盤
＜Zepp DiverCity「reALITY」＞映像収録曲
01. やまない愛はある
02. 未開封
03. 深爪
04. 突風
05. 歯形
06. Chill散る満ちる
07. おもしろい方へ
08. 紫春
09. おやすみ
10. ジュブナイル
11. 不気味ちゃん
12. 寝た振りの君へ
13. (emoji)
14. わかってる
15. 星とオレンジ
16. これっきり
17. 包まれる
18. フロントライン
19. 後日談
20. CAUTION
21. 歌種
22. ハニートースト
●封入特典 (通常盤は初回プレス分のみ)
＜Major 1st full album release tour “Don't Cry No Tour” 千ノ位編＞最速封入先行受付シリアルナンバー入り
●ショップ購入特典概要
・TOY’S STORE：ボールペン
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：アクリルキー・ホルダー(TOWER RECORDS ver.)
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く)：ステッカー
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー(楽天ブックス ver.)
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・Amazon：メガジャケ
・アニメイト：TVアニメ「小市民シリーズ」絵柄ミニフォト
・共通店舗特典：告知ポスター
■＜Major 1st full album release tour “Don't Cry No Tour” 千ノ位編＞
09月23日(月祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月13日(日) 東京・Zepp DiverCity
open17:00 / start18:00
▼チケット
1Fスタンディング 2F指定
3,900円 (仮・税込・D代別)
■＜ammo Major 1st full album [SONG LIE] release tour「Don't Cry No Tour 百ノ位編 」＞
10月18日(金) 仙台FLYING SON
10月20日(日) 盛岡the five morioka
10月21日(月) 水戸LIGHT HOUSE
10月23日(水) 千葉LOOK
10月27日(日) 周南LIVE rise SHUNAN
10月29日(火) 大分SPOT
10月31日(木) 鹿児島SR HALL
11月01日(金) 熊本Django
11月05日(火) F.A.D YOKOHAMA
11月15日(金) 神戸 太陽と虎
11月24日(日) 岐阜ants
12月03日(火) KYOTO MUSE
12月06日(金) 松山WstudioRED
12月07日(土) 広島CLUB QUATTRO
12月09日(月) 出雲APOLLO
12月12日(木) 松本ALECX
12月13日(金) 富山Soul Power
12月15日(日) 上越EARTH
▼2025年
01月13日(月祝) 札幌PENNY LANE24
01月16日(木) 高田馬場CLUB PHASE
01月19日(日) 福岡BEAT STATION
01月25日(土) 高知X-pt.
01月26日(日) 高松DIME
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