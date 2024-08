回転寿司チェーン「スシロー」では、2024年8月21日(水)より『こどもスシロー』夏の特別企画 として、55年以上愛され続ける国民的キャラクター、「リカちゃん」とコラボを実施します。

スシロー「リカちゃん」コラボ

開催店舗:全国のスシロー

回転寿司チェーン「スシロー」が55年以上愛され続ける国民的キャラクター、「リカちゃん」とコラボレーション☆

おすしを通じてこどもたちにも食の大切さを知ってもらいたい、というコンセプトで展開している、『こどもスシロー』の夏の特別企画として、夏休みに合わせて、お子さまを中心に幅広い世代の方に人気の国民的キャラクター「リカちゃん」とのコラボを実施。

今回のコラボにあたり、「リカちゃん」のスシローオリジナルミニドレス、オリジナルロングドレスもデザインされています。

また、リカちゃん用のスシローのユニフォームも制作されました。

期間中「ぷちローセット」にはリカちゃんのオリジナルキーホルダー&シールがランダムで 1 種類ついてきます。

さらに、リカちゃんオリジナル着せ替えカード付きのお持ち帰りセットも登場します☆

川崎野川店(神奈川県)・生田川インター店(兵庫県)の2店舗は、リカちゃんの世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗として展開されます。

そのほか、抽選でグッズが当たるレシート応募キャンペーンや、リカちゃんとおそろいのバッグが当たるスシロー公式 X でのフォロー&リポストキャンペーンも実施!

ぷちローセット リカちゃん オリジナルキーホルダー&シール付き

価格:580円(税込)

販売期間:2024年8月21日(水)〜

手配総数 13.5万個が無くなり次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※店舗によって価格が異なります。

※ゼリーの味は変更になる場合があります。

※お持ち帰り不可

「ぷちローセット」は、えび、まぐろ、サーモン、たまごのミニしゃりのおすしに、いくらの包みとハンバーグ、ゼリーがついたセットです。

ネタのサイズはそのままで、しゃりだけ小さいミニしゃりを使ったセットなので、お子さまやいろんな種類のおすしを楽しみたい方にもおすすめです☆

リカちゃん オリジナルキーホルダー&シール(全4種)

リカちゃんオリジナルキーホルダー&シールは全4種類です。

「ぷちローセット」一つの注文につき、ランダムで一つ提供されます。

今回のコラボのためにデザインされたスシローオリジナルドレスを着たリカちゃんは、赤いドレスが華やかでかわいい☆

キーホルダーに付属のシールをつけてドレスアップして遊べます。

※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。

※多くのお客さまに楽しんでいただくためお一人さまで複数個ご注文はご遠慮ください。

※景品はぷちローセット1つにつき、ランダムで1 つお渡しします。デザインはお選びいただけません。

※オリジナルシートは全5種類より、ランダムで1つの提供となります。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

お持ち帰りセット7種(1人前)

価格:690円〜(税込)

販売期間:2024年8月21日(水)AM7:00〜

販売予定総数:11,500個が無くなり次第終了

※各店舗、営業開始時間から受け取れます。

※1日の販売数に限りがあります。

※店舗によって価格が異なります。

※お持ち帰りネット注文限定

※軽減税率対象外です。

「お持ち帰りセット」は、まぐろ、サーモン、たまご、いくら、ツナサラダ、コーン、カニ風サラダの7種が楽しめるセットです。

リカちゃん オリジナル着せ替えカード(全 4 種)がランダムで 1 つ付いてきます。

リカちゃん オリジナル着せ替えカード(全4種)

リカちゃん オリジナル着せ替えカードは、全4種。

ベースとなるリカちゃんカードに2枚の洋服カード付きで、着せ替えを楽しめます。

今回のコラボのためにデザインしたスシローオリジナルドレスと、

スシローのユニフォームを着たリカちゃんが各1種あります。

※景品は対象商品1点につき、ランダムで1つの提供となります。デザインは選べません。

※各店舗、販売予定総数に達し次第、終了です。

※事前決済となります。

※購入いただいた店舗で受取りです。

※本キャンペーンについて(全部または一部)事前に通知することなく変更または中止することがあります。

※仕入状況・販売状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※一部店舗では、品目・価格が異なります。

※写真はイメージです。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

レシート応募キャンペーン

応募期間:2024年8月21日(水)〜2024年9月16日(月・祝)

応募方法:スシロー公式ホームページの応募登録フォーム

(https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=3628)にしたがって必要事項を入力のうえ、一会計につき合計金額2,500円(税込)以上のレシートの画像をアップロードすることで応募できます。

賞品・当選人数:「リカちゃん わんにゃんシェアハウス」&「LD-07 わんにゃんペットシッターリカちゃん」×50 名さま

※1 レシート 1 口での応募となります。複数枚でのレシート合算不可。

※店舗名・購入日時・レシート合計金額がはっきり見えているレシートが必要です。

※お一人さま、何口でも応募可能です。

※重複の応募があった場合は、いずれかの応募が無効となります。

※写真はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

※一部のペットは賞品に含まれません。

スシロー公式 X フォロー&リポストキャンペーン

応募期間:2024年8月21日(水)〜2024年9月16日(月・祝)

参加方法:

.好轡蹇叱式Xをフォロー

▲ャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポス

賞品・当選人数:

「オリジナル大とろ風バッグ」×20名さま

スシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿(初回は2024年8月21日11時以降に投稿予定)をリポストすると抽選で 20 名さまにリカちゃんとおそろいの「オリジナル大とろ風バッグ」が当たるキャンペーンです。

大とろのおすしデザインのインパクトのあるバッグで、中にも複数のおすしが描かれています。

※写真はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

スペシャルコラボ店舗

対象店舗/実施期間:川崎野川店(神奈川県)、生田川インター店(兵庫県):2024年8月21日(水)〜9月16日(月・祝)

神奈川県と兵庫県の2店舗で、リカちゃんの世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗として展開されます。

回転寿司チェーン「スシロー」と「リカちゃん」とコラボ企画は2024年年8月21日(水)より全国のスシロー店舗にて開催です☆

